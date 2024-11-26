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Удивительно, но факт: в чем разница между коричневыми и белыми яйцами

Сергей Кущ
26 ноября 2024, 16:29
387
Главред разбирался, почему коричневые яйца дороже белых.
В чем разница между коричневыми и белыми яйцами
В чем разница между коричневыми и белыми яйцами / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Почему одни яйца белые, а другие коричневые
  • Есть ли между ними разница

Вы когда-нибудь задумывались, какие яйца лучше — белые или коричневые? Разница в цене и внешнем виде часто вызывает вопросы.

Главред разбирался, почему коричневые яйца дороже белых, какого цвета яйца полезнее и какой цвет яиц лучше.

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Почему яйца имеют разный цвет?

Цвет скорлупы яйца зависит исключительно от породы курицы. Белые яйца сносят куры с белым оперением, а коричневые — птицы с рыжим или темным оперением. Иногда встречаются даже голубоватые и зеленоватые яйца, которые несут редкие породы кур.

Однако цвет скорлупы не влияет на вкус, питательность или свойства яиц, говорится на сайте Марты Стюарт. Главное, чтобы куры получали сбалансированный рацион.

Почему коричневые яйца дороже белых?

Цена коричневых яиц обычно выше из-за различий в содержании кур. Куры, несущие коричневые яйца, как правило, крупнее и требуют больше корма, что увеличивает стоимость их содержания.

Яйца, сколько варить яйца, инфографика Главред
Яйца, сколько варить яйца, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Какого цвета яйца полезнее?

С точки зрения питательных веществ, нет разницы между белыми и коричневыми яйцами. Все яйца богаты белком, витаминами и минералами, если куры получают одинаковое питание.

Какой цвет яиц лучше?

Выбор между белыми и коричневыми яйцами сводится к личным предпочтениям. Цвет скорлупы — это всего лишь визуальный аспект, который никак не влияет на вкус или пользу продукта. При выборе яиц лучше обратить внимание на их свежесть, маркировку и условия, в которых содержались куры.

Будь то белые или коричневые яйца, их питательная ценность одинакова. Выбирайте продукт, основываясь на качестве и условиях производства, а не на цвете скорлупы.

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Кто такая Марта Стюарт?

Марта Хелен Стюарт — американская бизнесвумен, телеведущая и писательница, получившая известность и состояние благодаря советам по домоводству.

Марта Стюарт известна по всему миру, ее книги расходятся огромными тиражами, она — бессменный издатель популярного журнала Everyday Food и ведущая ежедневного Шоу Марты Стюарт

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