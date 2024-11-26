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Рекордный удар по Украине и громкие заявления НАТО: главные новости Украины (дайджест)

Юрий Берендий
26 ноября 2024, 22:00
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Новости Украины по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.
Рекордный удар по Украине и громкие заявления НАТО: главные новости Украины (дайджест)
Главные новости Украины по состоянию на 22:00 26 ноября / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН, ГСЧС Сумщины, 126 отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. ПодборкаГлавреда:

До разрешения бить по РФ: Британия передала Украине десятки Storm Shadow - Bloomberg

Недавно Великобритания передала Украине новую партию дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Передача состоялась до решения США и Британии разрешить Украине запускать дальнобойные ракеты по целям в России.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на лиц, ознакомленных с этим вопросом, украинская сторона получила "десятки крылатых ракет Storm Shadow".

видео дня

В Тернополе перебои со светом и водой: что известно о ночной атаке дронов

В ночь на 26 ноября Тернополь был атакован вражескими дронами. В городе прогремело несколько взрывов. В результате в Тернополе возникли проблемы с электо- и водоснабжением.

Как сообщил председатель штаба Совета обороны Тернопольской области Сергей Надал, из-за вражеского удара с применением дронов-камикадзе была "повреждена электроинфраструктура, от которой питается Тернополь". Сейчас продолжаются работы по восстановлению электро- и водоснабжения. В городе восстанавливают работу пунктов обогрева.

Дроны заходили на Киев волнами: ночью столица отражала атаку вражеских БПЛА

В ночь на 26 ноября российская оккупационная армия атаковала Киев беспилотниками. В столицу Украины вражеские дроны заходили волнами, группами разного количества и по разным направлениям.

Воздушная тревога в городе продолжалась более 5 часов, сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

Силы обороны завершили зачистку Купянска от россиян - DeepState

Силы обороны Украины завершили выбивать врага из города Купянск в Харьковской области. Об этом в ночь на 26 ноября сообщили аналитики проекта DeepState.

"Силы Обороны Украины завершили зачистку Купянска", - говорится в сообщении.

ВСУ атаковали военные цели на территории РФ: у оккупантов есть "пропущенные"

В ночь на 26 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам РФ в Ростовской области. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, под прицелом Сил обороны Украины были аэродромы РФ, склады с БК и с нефтепродуктами.

Новая рекордная атака агрессоров по Украине: сколько вражеских дронов удалось сбить

Агрессоры из России очередной раз атаковали Украину в ночь на 26 ноября 2024 года (с 19.30 25 ноября). Удар наносился баллистическими ракетами "Искандер-М" из Воронежской и Курской областей.

Кроме этого, как рассказали в Воздушных Силах, оккупанты также выпустили во время ночной атаки рекордное количество ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа с направлений - Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - рф.

"Телефонный разговор не был приятным": Шольц прокомментировал свой звонок Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал недавний телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. В эфире телеканала ZDF он заявил, что призвал диктатора РФ вывести свои войска с территории Украины.

Шольц отметил, что этот разговор не был приятным, поскольку Путин настаивал на достижении своих военных целей в Украине.

Синоптик назвала дату самой холодной ночи: кому и когда стоит срочно утепляться

Жителей столицы и области ждет самая холодная ночь на этой неделе. Столбики термометров опустятся до семи градусов мороза, а осадков в виде снега не будет. Такой прогноз погоды озвучила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

В целом в течение этой недели сильных снегопадов в Украине не ожидается за исключением отдельных регионов, где возможны кратковременные осадки.

Армия РФ пытается окружить Покровск с двух направлений:что на самом деле происходит

Главный редактор "Суспільне. Донбасс" Андрей Крамченков отметил, что около двух третей всех штурмов, которые сейчас происходят на фронте, сосредоточены в Донецкой области.

"Вся Украина бьется в Донецкой области, здесь привлечены бригады из абсолютно всех регионов. Около двух третей всех штурмов, происходящих сейчас на фронте, приходятся на Донецкую область. Самое активное направление - Покровское", - отметил Крамченков в эфире телеканала "Эспрессо".

Поставки бракованных мин на фронт: в Минобороны сделали громкое заявление

Третью неделю Министерство обороны Украины расследует причины внештатного срабатывания боеприпасов - 120-мм минометных мин.

"Отсутствие комментариев в публичном пространстве не означает, что Минобороны ничего не делает или не реагирует на информацию, которая поступает от военных, или которая появляется, в частности, в СМИ", - рассказали в пресс-службе Минобороны.

Украина получит мощные ракеты дальностью более 5000 километров: в НАТО дали прогноз

Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию, которая призывает к усилению помощи Украине. В документе в частности содержится призыв к странам-членам Альянса передать Украине ракеты средней дальности с дальнобойностью от 1000 до 5500 километров.

Кроме того, в резолюции призвали как можно скорее пригласить Украину в Альянс. Народный депутат и глава украинской делегации Егор Чернев сообщил, что в резолюции также рекомендуется "предоставить Украине все средства, в частности ракеты средней дальности, для защиты и сдерживания дальнейшей агрессии", передает 24 канал.

Россияне цинично расстреляли 5 военнопленных бойцов ВСУ: они отступали с позиций

Армия страны-агрессора России расстреляла 5 военнопленных бойцов Вооруженных Сил Украины на Покровском направлении в Донецкой области.

По предварительным данным, в ноябре 2024 года российские оккупанты совершили штурм позиций Сил обороны Украины вблизи села Петровка Покровского района. В результате наступления 5 военных ВСУ вынужденно отступили и спрятались в частном доме, сообщили в Офисе генпрокурора.

Путин взялся за опасный город: где РФ пытается перерезать поставки ВСУ

Российские войска пытаются вытеснить ВСУ из Великой Новоселки, чтобы перекрыть важный маршрут снабжения украинских сил на Донбассе. Через этот поселок, как объясняет Институт изучения войны (ISW), осуществляется логистика из Запорожской и Днепропетровской областей для поддержки обороны Донбасса.

ФРГ усилит ПВО Украины: ВСУ получат две системы IRIS-T

В Федеративной Республике Германия сделали заявление по поводу отправки в Украину новых систем противовоздушной обороны на фоне усиления ракетных ударов РФ.

Берлин отправит Украине до конца 2024 года две системы противовоздушной обороны IRIS-T малой и средней дальности, сообщает Суспільне.

РФ может с новыми силами неожиданно напасть на НАТО: генерал раскрыл сроки

Глава специального штаба по вопросам Украины в министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг убежден, что российская армия за 5 лет может восстановить собственные силы, что позволит осуществить любую агрессию против территории НАТО.

По словам Фройдинга, Россия в настоящее время и на будущее будет самой большой угрозой для Западной Европы и для Европы в целом. Генерал-майор подчеркнул, что там четко понимают, что события в Украине могут произойти в других странах, передает "Эспрессо".

"Хорошая новость для ВСУ": известны последствия удара ATACMS по аэродрому РФ - СМИ

В ночь на 25 ноября Украина нанесла успешный удар ракетами ATACMS по аэродрому "Халино" в Курской области. О последствиях удара американскими дальнобойными ракетами по аэродрому РФ рассказал аналитик Forbes Дэвид Акс.

По данным украинской аналитической группы Frontelligence Insight, налет на аэродром "Халино" мог временно вывести его из строя.

"Это хорошая новость для 20-тысячного украинского войска, которое удерживает выступление площадью около 400 квадратных километров вокруг города Суджа, что в 80 километрах к юго-западу от "Халино" Эти силы ожидают массированного российского наступления в ближайшие дни", - отмечает аналитик.

"Сложная ситуация": Зеленский эмоционально отреагировал на рекордный налет дронов РФ

Сегодня, 26 ноября, страна-агрессор Россия атаковала Украину и выпустила рекордное количество ударных дронов против наших людей - 188. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Телеграмм.

"Украина уже организовывала ядерный удар по России": что известно о последствиях

Издание The Times со ссылкой на документы Минобороны Украины сообщает, что в случае прекращения военной помощи США Украина якобы сможет за несколько месяцев разработать примитивную ядерную бомбу. Однако, такие заявления являются частью информационной кампании, которая выгодна России. Об этом во время чата на Главреде сообщил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, именно Россия активно распространяет мифы о планах Украины создать ядерное оружие.

Шольц заговорил о предоставлении ВСУ ракет Taurus: какое решение приняли в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что несмотря на то, что Германия является крупнейшим сторонником Украины, Берлин не будет передавать Киеву авиационные крылатые ракеты класса "воздух-поверхность" большой дальности Taurus.

"Траектория войны в Украине может измениться": в НАТО сделали заявление

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал к более активным действиям для изменения хода конфликта в Украине. Он подчеркнул важность выполнения обязательств, принятых на июльском саммите НАТО в США, сообщает The Guardian.

Россия ускоряет наступление: враг захватил рекордную площадь территорий Украины - Reuters

Страна-агрессор Россия поставила цель как можно быстрее захватить все территории востока Украины, поэтому темпы продвижения оккупационных войск РФ за последние недели увеличились до рекордных с 24 февраля 2022 года показателей.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на аналитиков и военных блогеров. Помогает России продвигаться на фронте в Украине в частности привлечение северокорейских войск.

Ограничения будут почти весь день: графики отключения света на 27 ноября

В Украине в среду, 27 ноября, почти в течение всего дня будут действовать графики отключения света. Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики будут действовать с 7:00 до 20:00 в объеме одной очереди.

ВСУ мощно атаковали важные военные объекты РФ ракетами ATACMS: Россия в панике

В Минобороны России подтвердили удары Сил обороны Украины ракетами ATACMS по военным объектам на территории Курской области.

Россияне отметили, что 23 ноября ВСУ ударили 5 ракетами ATACMS по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400 в районе населенного пункта Лотаревка. Россияне признали, что в результате атаки повреждена РЛС. Также оккупанты сообщили и о пострадавших, передает пресс-служба Минобороны РФ.

Скандал с "бракованными минами": в Раде назвали причину отказа боеприпасов

Главными причинами внештатного срабатывания боеприпасов - 120-мм мин является снижение температуры и повышение влажности, заявил член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Была образована межведомственная комиссия, в которую вошли представители Минобороны, Минстратегпрома, представители составляющих сектора безопасности и обороны. Комиссия выяснила причины. В комитет по вопросам нацбезопасности и развития направлен соответствующий отчет этой комиссии. Я не могу разглашать детали, но в целом выяснено, что главными причинами являются снижение температуры и повышенная влажность. В условиях сухой погоды эти мины не давали никаких сбоев", - пояснил он в комментарии Общественному.

Российская экономика умрет, Трамп станет катастрофой для РФ - Загородний

Дональд Трамп победил на президентских выборах в США и многих интересует вопрос, станет ли его победа катастрофой для Украины. Политический и экономический эксперт Тарас Загородний во время чата на Главреде прямо ответил, чего ожидать украинцам.

Он убежден, что Трамп не станет катастрофой для Украины. Заявления о том, что Трамп якобы будет принуждать Украину отказаться от территорий - ИПСО, убежден Загородний.

Удар РФ по Сумах с "Торнадо": подробности инцидента и заявление Зеленского

Российские оккупанты во вторник днем, 26 ноября, нанесли удар по Сумах предварительно из реактивной системы залпового огня "Торнадо". В результате вражеского удара повреждены стоянка с СТО, автомобили, окна жилых домов и детский сад. Продолжается спасательная операция, есть пострадавшие и погибшие.

Влупит 9-градусный мороз: какие регионы будет засыпать снегом

Погода в Украине 27 ноября будет сухой, но холодной и очень ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что ближайшая ночь будет самой холодной в недельной перспективе. Температура воздуха опустится до -11 градусов. Днем температура будет колебаться от -2 до +4 градусов. В дальнейшем ожидается незначительное повышение температуры воздуха.

"Сплошные руины": РФ пытается разрушить укрепления ВСУ, названо направление

О боях на Волчанском направлении рассказал спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Евгений Романов.

В Волчанске постоянно продолжаются боевые действия. Противник пытается штурмовать позиции украинских защитников, однако тактику он не меняет, подчеркнул он в эфире информационного телевизионного марафона.

В США признали, что Украину могут принудить к переговорам с РФ - The Washington Post

Нынешняя администрация президента США во главе с Джо Байденом предоставила разрешение на удары дальнобойным американским вооружением по территории страны-агрессора России, чтобы усилить Украину.

Об этом пишет издание The Washington Post. Последние решения Байдена свидетельствуют о том, что в Белом доме понимают неизбежность наступления момента начала переговоров Украины с РФ.

Китай в шаге от готовности напасть на Тайвань: на Западе сделали заявление

Китай почти завершил мероприятия, направленные на подготовку своих военных сил для нападения наТайвань. В такой ситуации Тайбэю нужно усилить ПВО, береговую артиллерию, запастись минами, противокорабельными ракетами и беспилотниками. Не факт, что США при президентстве Дональда Трампа смогут защитить остров.

В материале британского изданияTheTelegraphамериканские военные аналитики Эндрю Эриксон и Габриэль Коллинз написали, что Китай почти закончил подготовку своих военных сил и ВПК для силовой оккупации Тайваня.

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