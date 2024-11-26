Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Путин взялся за опасный город: где РФ пытается перерезать снабжение ВСУ

Даяна Швец
26 ноября 2024, 13:49
452
Оккупанты стремятся избежать открытого противостояния, прибегая к постепенному вытеснению ВСУ с позиций через давление с разных направлений.
ВСУ, Путин
Россия прикладывает максимально усилий для захвата Великой Новоселки / Коллаж: Главред, скриншот, фото 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Аналитики заявили следующее:

  • Оккупанты отдают предпочтение тактике окружения Великой Новоселки
  • Войска России могут развивать наступление по двум сценариям

Российские войска пытаются вытеснить ВСУ из Великой Новоселки, чтобы перекрыть важный маршрут снабжения украинских сил на Донбассе. Через этот поселок, как объясняет Институт изучения войны (ISW), осуществляется логистика из Запорожской и Днепропетровской областей для поддержки обороны Донбасса.

Известно, что 24 ноября на восточной окраине Великой Новоселки находились подразделения 5-й танковой бригады РФ, что подтверждают кадры с геолокацией.

видео дня

Российские пропагандисты сообщают, что оккупанты стараются избегать прямого штурма Великой Новоселки, отдавая предпочтение тактике окружения. Они стремятся создать "мешок", атакуя с трех сторон, чтобы заставить украинских военных оставить позиции без боя.

Также на улице Победы в Курахово продолжаются ожесточенные бои, о чем свидетельствуют новые кадры. Российские силы хотят вытеснить ВСУ с трассы О0510, соединяющей Курахово и Великую Новоселку.

Курахове, Курахово Инфографика
Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

Российские источники заявляют, что Романовка уже захвачена, однако ISW не зафиксировал подтверждения этого утверждения. Вражеские войска стремятся избежать открытого противостояния, прибегая к постепенному вытеснению ВСУ с позиций через давление с разных направлений.

На этом отрезке фронта российские войска могут развивать наступление по двум сценариям.

  • Первый предусматривает движение вдоль трассы Н15 до линии Андреевка - Константинополь.
  • Второй вариант - обхождение Великой Новоселки, чтобы заставить украинских защитников оставить населенный пункт.

Силы РФ уже закрепились на участках вдоль трассы Н15 к востоку от Курахово, планируя продвигаться как в самом городе, так и в направлении Андреевки и Дачного.

Эксперты также предполагают, что российские войска могут сосредоточить наступление вдоль линии Успеновка - Анновка - Романовка, пытаясь вытеснить ВСУ, чтобы избежать окружения. В случае успеха они смогут выровнять линию фронта от Сонцовки до Константинополя.

Ситуация на фронте - что известно

По данным DeepState, Силы обороны завершили зачистку Купянска от россиян. Однако, к сожалению, у агрессоров все еще есть продвижение возле шести населенных пунктов.

Как сообщал Главред, генерал-разведчик Николай Маломуж назвал главную цель РФ на фронте. Пока что эксперт не видит готовности РФ для стратегического наступления на Запорожье, но все равно надо готовиться.

В то же время представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что россияне рвутся к окрестностям Курахово. Однако, несмотря на все враждебные намерения агрессора, ВСУ наносят российским захватчикам серьезные потери в живой силе и технике.

Читайте также:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВСУ Запорожская область оккупация Донбасса война России и Украины контрнаступление ВСУ Институт изучения войны
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Сложная ситуация": Зеленский эмоционально отреагировал на рекордный налет дронов РФ

"Сложная ситуация": Зеленский эмоционально отреагировал на рекордный налет дронов РФ

15:32Украина
"Хорошая новость для ВСУ": известны последствия удара ATACMS по аэродрому РФ - СМИ

"Хорошая новость для ВСУ": известны последствия удара ATACMS по аэродрому РФ - СМИ

15:31Украина
РФ может с новыми силами неожиданно напасть на НАТО: генерал раскрыл сроки

РФ может с новыми силами неожиданно напасть на НАТО: генерал раскрыл сроки

14:50Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцам на Укрпочте выплатят по 1000 гривен: когда и кто может получить деньги

Украинцам на Укрпочте выплатят по 1000 гривен: когда и кто может получить деньги

Придет несчастье: что нельзя делать 26 ноября - приметы

Придет несчастье: что нельзя делать 26 ноября - приметы

9 вещей, которые нельзя дарить: каких подарков стоит избегать, согласно этикету

9 вещей, которые нельзя дарить: каких подарков стоит избегать, согласно этикету

Бывший муж Ани Лорак показал свою новую спутницу - как она выглядит

Бывший муж Ани Лорак показал свою новую спутницу - как она выглядит

Угроза для двух городов-миллионников: как РФ ответит за удар по Крымскому мосту

Угроза для двух городов-миллионников: как РФ ответит за удар по Крымскому мосту

Последние новости

15:32

"Сложная ситуация": Зеленский эмоционально отреагировал на рекордный налет дронов РФ

15:31

"Хорошая новость для ВСУ": известны последствия удара ATACMS по аэродрому РФ - СМИ

15:28

"Все знают, что старшие в душе насилуют младших": Инна Мирошниченко "убила" подробности жизни украинских сиротВидео

15:17

Россия спешит и нагоняет панику: Братчук назвал цель ударов врага по югу

15:08

По 6500 гривен на ребенка: правительство утвердило финансовую помощь, кто ее получит

Путин пойдет ва-банк, когда будет загнан в угол: Лакийчук - об угрозе ядерного удара РФПутин пойдет ва-банк, когда будет загнан в угол: Лакийчук - об угрозе ядерного удара РФ
14:50

РФ может с новыми силами неожиданно напасть на НАТО: генерал раскрыл сроки

14:46

Штурмовиков РФ "покрошили" на Курщине: морпехи ВСУ отразили атаку россиянВидео

14:36

Затмит все блюда: абсолютно новый рецепт салата на новогодний столВидео

14:31

Настоящие эрудиты: 5 самых умных знаков зодиака

Реклама
14:28

Ударит мороз -11 градусов: в каких областях Украины сильно похолодает

14:27

Отключения света по Украине усиливаются: какие графики в Киеве и еще 3 областях

14:14

Вероятность ввода войск в Украину: в Британии озвучили истинные намерения

13:58

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 ноября (обновляется)

13:53

ФРГ усилит ПВО Украины: ВСУ получат две системы IRIS-T

13:52

Как прочистить сливное отверстие в холодильнике - потеков больше не будет

13:49

Путин взялся за опасный город: где РФ пытается перерезать снабжение ВСУ

13:44

"Любовь помогает расцветать": Ирина Горовая рассказала, кто влияет на Надю Дорофееву

13:44

Ядерное оружие России полностью боеспособно: дезертир РФ поделился секретными данными

13:30

Россияне цинично расстреляли 5 военнопленных бойцов ВСУ: они отступали с позиций

13:08

В РФ "наехали" на внука Аллы Пугачевой - что он вытворил

Реклама
12:47

Угроза штурма Запорожья: генерал-разведчик назвал главную цель РФ

12:44

Путину станет очень больно: Казахстан решился на важный шаг в обход РФ

12:30

Ретроградный Меркурий 26 ноября - 15 декабря: чего ждать всем знакам зодиакаВидео

12:29

Захватить любой ценой: россияне рвутся к окрестностям Курахово, - спикер ВСУ

12:25

Украина получит мощные ракеты дальностью более 5000 километров: в НАТО дали прогноз

11:59

Удары ВСУ вглубь России: в НАТО выдали важное заявление по поводу атак

11:49

Поставки бракованных мин на фронт: в Минобороны сделали громкое заявлениеВидео

11:39

Почти 11 тысяч гривен на руки: кто может претендовать на выплаты в Украине

11:33

"Жахнуть по базам Польши": решится ли Путин на безумный удар - Белый дом

11:16

"Безумно повезло": путинист Малинин позавидовал своим детям, живущим в Европе

11:15

Китайский гороскоп на завтра 27 ноября: Козлам - сложные проблемы, Собакам - травмы

10:50

Армия РФ пытается окружить Покровск с двух направлений: что на самом деле происходит

10:47

РФ может развязать новую войну в Европе: шеф разведки Чехии раскрыл сроки

10:47

Графики почасовых отключений не действуют: где в Украине ввели экстренные ограничения

10:33

"Еще и гражданка Украины": предательница Лолита ошеломила заявлением

10:25

Синоптик назвала дату самой холодной ночи: кому и когда стоит срочно утепляться

10:23

Разрешение бить ракетами Taurus по РФ: эксперт объяснил, пойдет ли Берлин на такой шаг

10:01

Православный календарь на декабрь 2024: когда отмечаем Рождество и Святого Николая

09:49

"Телефонный разговор не был приятным": Шольц прокомментировал свой звонок Путину

09:42

Новая рекордная атака агрессоров по Украине: сколько вражеских дронов удалось сбить

Реклама
09:42

Присвоили паллиативный статус: певец Буйнов умирает от рака

09:36

Сын Потапа попал в больницу - что произошло

09:06

Силы обороны завершили зачистку Купянска от россиян - DeepState

09:02

Карта Deep State онлайн за 26 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

09:00

ВСУ атаковали военные цели на территории РФ: у оккупантов есть "пропущенные"

08:32

"Мне так больно": жена Павлика попрощалась с поклонниками и не выходит на связь

08:18

Агенты нарушили логистику оккупантов: в "Атеш" обнародовали последствия диверсии

08:10

Россия вынуждена признавать самые большие потеримнение

08:05

Дроны заходили на Киев волнами: ночью столица отбивала атаку вражеских БПЛАФото

07:30

В Тернополе перебои со светом и водой: что известно о ночной атаке дронов

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять