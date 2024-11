Путин взялся за опасный город: где РФ пытается перерезать снабжение ВСУ

Аналитики заявили следующее:

Российские войска пытаются вытеснить ВСУ из Великой Новоселки, чтобы перекрыть важный маршрут снабжения украинских сил на Донбассе. Через этот поселок, как объясняет Институт изучения войны (ISW), осуществляется логистика из Запорожской и Днепропетровской областей для поддержки обороны Донбасса.

Известно, что 24 ноября на восточной окраине Великой Новоселки находились подразделения 5-й танковой бригады РФ, что подтверждают кадры с геолокацией.

Российские пропагандисты сообщают, что оккупанты стараются избегать прямого штурма Великой Новоселки, отдавая предпочтение тактике окружения. Они стремятся создать "мешок", атакуя с трех сторон, чтобы заставить украинских военных оставить позиции без боя.

Также на улице Победы в Курахово продолжаются ожесточенные бои, о чем свидетельствуют новые кадры. Российские силы хотят вытеснить ВСУ с трассы О0510, соединяющей Курахово и Великую Новоселку.

Российские источники заявляют, что Романовка уже захвачена, однако ISW не зафиксировал подтверждения этого утверждения. Вражеские войска стремятся избежать открытого противостояния, прибегая к постепенному вытеснению ВСУ с позиций через давление с разных направлений.

На этом отрезке фронта российские войска могут развивать наступление по двум сценариям.

Силы РФ уже закрепились на участках вдоль трассы Н15 к востоку от Курахово, планируя продвигаться как в самом городе, так и в направлении Андреевки и Дачного.

Эксперты также предполагают, что российские войска могут сосредоточить наступление вдоль линии Успеновка - Анновка - Романовка, пытаясь вытеснить ВСУ, чтобы избежать окружения. В случае успеха они смогут выровнять линию фронта от Сонцовки до Константинополя.

По данным DeepState, Силы обороны завершили зачистку Купянска от россиян. Однако, к сожалению, у агрессоров все еще есть продвижение возле шести населенных пунктов.

Как сообщал Главред, генерал-разведчик Николай Маломуж назвал главную цель РФ на фронте. Пока что эксперт не видит готовности РФ для стратегического наступления на Запорожье, но все равно надо готовиться.

В то же время представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что россияне рвутся к окрестностям Курахово. Однако, несмотря на все враждебные намерения агрессора, ВСУ наносят российским захватчикам серьезные потери в живой силе и технике.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.