Путин взялся за опасный город: где РФ пытается перерезать снабжение ВСУ

Оккупанты стремятся избежать открытого противостояния, прибегая к постепенному вытеснению ВСУ с позиций через давление с разных направлений.

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Россия прикладывает максимально усилий для захвата Великой Новоселки / Коллаж: Главред, скриншот, фото 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Аналитики заявили следующее:

Оккупанты отдают предпочтение тактике окружения Великой Новоселки

Войска России могут развивать наступление по двум сценариям

Российские войска пытаются вытеснить ВСУ из Великой Новоселки, чтобы перекрыть важный маршрут снабжения украинских сил на Донбассе. Через этот поселок, как объясняет Институт изучения войны (ISW), осуществляется логистика из Запорожской и Днепропетровской областей для поддержки обороны Донбасса.

Известно, что 24 ноября на восточной окраине Великой Новоселки находились подразделения 5-й танковой бригады РФ, что подтверждают кадры с геолокацией.

видео дня

Российские пропагандисты сообщают, что оккупанты стараются избегать прямого штурма Великой Новоселки, отдавая предпочтение тактике окружения. Они стремятся создать "мешок", атакуя с трех сторон, чтобы заставить украинских военных оставить позиции без боя.

Также на улице Победы в Курахово продолжаются ожесточенные бои, о чем свидетельствуют новые кадры. Российские силы хотят вытеснить ВСУ с трассы О0510, соединяющей Курахово и Великую Новоселку.

Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

Российские источники заявляют, что Романовка уже захвачена, однако ISW не зафиксировал подтверждения этого утверждения. Вражеские войска стремятся избежать открытого противостояния, прибегая к постепенному вытеснению ВСУ с позиций через давление с разных направлений.

На этом отрезке фронта российские войска могут развивать наступление по двум сценариям.

Первый предусматривает движение вдоль трассы Н15 до линии Андреевка - Константинополь.

Второй вариант - обхождение Великой Новоселки, чтобы заставить украинских защитников оставить населенный пункт.

Силы РФ уже закрепились на участках вдоль трассы Н15 к востоку от Курахово, планируя продвигаться как в самом городе, так и в направлении Андреевки и Дачного.

Эксперты также предполагают, что российские войска могут сосредоточить наступление вдоль линии Успеновка - Анновка - Романовка, пытаясь вытеснить ВСУ, чтобы избежать окружения. В случае успеха они смогут выровнять линию фронта от Сонцовки до Константинополя.

Ситуация на фронте - что известно

По данным DeepState, Силы обороны завершили зачистку Купянска от россиян. Однако, к сожалению, у агрессоров все еще есть продвижение возле шести населенных пунктов.

Как сообщал Главред, генерал-разведчик Николай Маломуж назвал главную цель РФ на фронте. Пока что эксперт не видит готовности РФ для стратегического наступления на Запорожье, но все равно надо готовиться.

В то же время представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что россияне рвутся к окрестностям Курахово. Однако, несмотря на все враждебные намерения агрессора, ВСУ наносят российским захватчикам серьезные потери в живой силе и технике.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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