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До разрешения бить по РФ: Британия передала Украине десятки Storm Shadow - Bloomberg

Анна Ярославская
26 ноября 2024, 06:53
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О поставках ракет публично не объявляли. Они состоялись несколько недель назад и были заказаны после того, как у Киева закончились ракеты большой дальности.
Кир Стармер, Владимир Зеленский, Storm Shadow
Передача новой партии Storm Shadow состоялась впервые при премьерстве Кира Стармера / Коллаж: Главред, фото: ​x.com/ZelenskyyUa, скриншот видео ​

Кратко:

  • Украина получила новую партию ракет Storm Shadow
  • Поставки не аносировались
  • Сколько ракет получили ВСУ, не уточняется

Недавно Великобритания передала Украине новую партию дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Передача состоялась до решения США и Британии разрешить Украине запускать дальнобойные ракеты по целям в России.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на лица, ознакомленные с этим вопросом, украинская сторона получила "десятки крылатых ракет Storm Shadow".

видео дня

Между тем собеседники агентства отказались сообщить, когда именно прибыли ракеты, или назвать их точное количество.

Передача новой партии Storm Shadow для Украины со стороны Лондона состоялась впервые при премьерстве в Британии Кира Стармера, который обещал продолжать поддерживать Украину в ее борьбе с военной агрессией России.

Storm Shadow/SCALP EG, шедоу, Storm Shadow инфографика
Storm Shadow/SCALP EG - основные характеристики / Инфографика Главреда

"Поставки, о которых публично не объявлялось, состоялись несколько недель назад и были заказаны после того, как у Киева закончились ракеты большой дальности", - пишет Bloomberg.

Удары ракетами Storm Shadow по территории РФ

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины впервые ударили британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по военным целям в глубине территории России. Удары были одобрены в ответ на решение Москвы привлечь северокорейские войска к войне против Украины.

В частности, утром 20 ноября Воздушные силы Украины выпустили 10 крылатых ракет Storm Shadow по цели в Курской области России. Мишенью мог быть командный пункт, расположенный в Марьино.

В Сети появились первые кадры с воздуха, на которых также видно разрушения после удара ракетами Storm Shadow.

Военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирёв считает, что передача Украине ракет ATACMS и SCALP-EG - это лишь политический жест, они вряд ли что-то изменят на поле боя.

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