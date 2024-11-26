"Россия испугалась": эксперт сказал, сколько еще ATACMS может получить Украина

На одну военную цель нужно примерно десять ракет ATACMS.

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Дмитрий Снегирев ответил, повлияют ли ATACMS на линию фронта / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

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Сколько ракет ATACMS может получить Украина

Изменят ли удары по РФ ситуацию на поле боя

У Украины есть всего лишь 50 ракет ATACMS. ВСУ могут получить еще приблизительно 100-200 штук. Их передача Киеву является политическим решением. Об этом заявил военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирёв.

По его словам, ATACMS с дальностью поражения 165 км абсолютно ничего не решают, кроме ударов по приграничным территориям России, в частности, в Курской области.

"И здесь мы переходим к тому, для чего США дали разрешение бить по России ATACMS. В первых сообщениях говорилось о том, что эти ракеты можно использовать исключительно в Курской области. Кстати, в официальных заявлениях исчезло это ограничение. Это ограничение исчезло потому, что это был элемент военного и политического давления на Россию", - сказал аналитик в интервью Главреду.

Снегирёв считает, что решение разрешить ВСУ удары ATACMS по территории РФ продемонстрировало то, что США поддерживают присутствие Украины на российских территориях.

"То есть вбросили информацию о Курщине и посмотрели на реакцию – Россия испугалась. Об этом свидетельствует подписание Путиным измененной ядерной доктрины РФ. Такая реакция Москвы свидетельствует о настроениях внутри РФ, которые удовлетворяют Штаты", - объяснил аналитик.

Смотрите видео - Интервью аналитика Дмитрия Снегирёва Главреду, в котором он рассказал, по каким целям на территории РФ Украина будет бить ракетами ATACMS:

Снегирев считает, что Украина может получит еще 200 ракет ATACMS.

"И, как я уже отмечал, на одну военную цель нужно 10 ATACMS, то есть будут поражены максимум 25 военных объектов на территории РФ. Также мы радовались, что Франция поддержала удары по территории России, более того, пообещала передать SCALP-EG. Дальность этих ракет достигает 300 км. Но их передадут всего 10 единиц! Так что это лишь политический сигнал. Разве десять ракет изменят ситуацию на линии боевого соприкосновения?", - резюмировал Снегирев.

Что известно об ATACMS / Инфографика: Главред

Применение ракеты ATACMS в Украине - последние новости

В ночь на 25 ноября украинские ракетные войска атаковали аэродром тактической авиации "Курск-Восточный" в Курской области с помощью баллистических ракет ATACMS с кассетной боевой частью.

Кроме того, в ночь на 25 ноября Силы обороны Украины успешно атаковали ряд стратегически важных объектов в Брянской и Калужской областях.

В Калуге беспилотники нанесли удары по заводу "Тайфун", важному для российского военно-промышленного комплекса, а также по нефтебазе "Калуганефтепродукт".

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Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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