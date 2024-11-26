Удар РФ по Сумам из "Торнадо": подробности инцидента и заявление Зеленского

В результате удара оккупантов повреждены стоянка с СТО, автомобили, окна жилых домов и детский сад.

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Чтобы защититься от таких ударов, как был по Сумам, нужно уничтожать установки в России - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, ГСЧС

Что известно об атаке на Сумы:

Россия могла ударить из РСЗО Торнадо

Повреждено множество гражданских объектов

Снаряд Торнадо мог быть начинен фосфорным зарядом

Российские оккупанты во вторник днем, 26 ноября, нанесли удар по Сумам предварительно из реактивной системы залпового огня "Торнадо". В результате вражеского удара повреждены стоянка с СТО, автомобили, окна жилых домов и детский сад. Продолжается спасательная операция, есть пострадавшие и погибшие.

Снаряд из "Торнадо" мог быть начинен фосфорным зарядом

Как сообщил заместитель председателя Сумского райсовета Владимир Бицак, оккупанты, предварительно, ударили из РСЗО "Торнадо", возможно, с фосфорными запалами. Из-за атаки в городе было много пожаров.

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"В городе Сумы был "прилет". Предварительно, это РСЗО "Торнадо" с большим калибром. И, предварительно, снаряд был начинен фосфорным зарядом. Поэтому массово возникли пожары", - сказал Бицак.

Что такое РСЗО Торнадо? Торнадо – российская реактивная система залпового огня калибров 122 и 300 миллиметров, которая с 2012 года разрабатывается тульским НПО Сплав для замены РСЗО Град и Смерч. Цель системы – поражение на дальних подступах групповых целей, среди которых живая сила, небронированная, легкобронированная и бронированная техника, а также тактических ракет, ЗРК, вертолетов на стоянках, командных пунктов, узлов связи и инфраструктуры ВПК.



Дальность ведения огня – до 120 км, в перспективе она может быть увеличена до 200 км, пишет Википедия.

Куда ударил враг в Сумах

Согласно информации Сумского горсовета , российская атака привела к повреждению стоянки, где расположены СТО, автомобили и окна жилых домов.

Кадры последствий удара РФ

Войска агрессора России нанесли очередной авиационный удар по жилым кварталам, рассказали в ГосЧС .

"Повреждены жилые дома, частные авто, объекты гражданской инфраструктуры. Чрезвычайники локализовали очаги горения. Вся территория обследована. На местах событий кроме спасателей, работали пиротехники и кинологи ГСЧС", - указано в сообщении.

Кадры последствий попадания по автостоянке в Сумах

После вражеского удара разрушено помещение СТО, более десятка автомобилей повреждены или сгорели. Рядом в многоэтажках выбиты окна, а в одной из квартир был пожар, пишет Кордон. Медиа .

"Кроме того, в одном из детских садов повреждена крыша. На момент удара в заведении было 38 детей, они находились в укрытии", - написали журналисты.

Последствия вражеского удара по автостоянке в Сумах / Кордон. Медиа

Последствия вражеского удара по автостоянке в Сумах / Кордон. Медиа

Последствия вражеского удара по автостоянке в Сумах / Кордон. Медиа

В Сумах на месте обстрела СТО продолжается спасательная операция

В городе Сумы продолжается спасательная операция на месте обстрела по СТО, сказал президент Владимир Зеленский.

"Сейчас в Сумах еще продолжается спасательная операция на месте обстрела по СТО. Два человека, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким. Вероятно, под завалами есть еще человек. Повреждены этим ударом также и дом, детский сад рядом", - сказал глава государства.

Также он подтвердил, что рассматривается версия, согласно которой враг ударил из РСЗО. Для защиты от таких ударов нужно иметь оружие, позволяющее уничтожать пусковые установки РФ на ее же территории.

"И предварительно это был обстрел из ракетной системы залпового огня. Защититься от этого реально только уничтожением российского оружия, российских пусковых установок на российской же территории. И именно поэтому для нас настолько важна возможность наносить удары по российской территории. Это то единственное, что на сегодня способно ограничить российский террор и вообще российскую возможность воевать. Я благодарен всем партнерам, которые это понимают и объясняют это другим", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Рекордная атака РФ дронами на Украину – главные новости:

Как сообщал Главред, в ночь на 26 ноября войска России выпустили по территории Украины рекордное количество беспилотников Shahed и других БПЛА неустановленного типа. Атаковал враг и баллистическими ракетами Искандер-М из Воронежской и Курской областей.

Кратко о БПЛА Shahed / Инфографика: Главред

Российские БПЛА заходили в Киев волнами , фиксировались повреждения частных и многоквартирных домов. Силы ПВО сбили более десятка дронов оккупантов.

В Тернополе были перебои со светом и водой , удар дронами привел к повреждению энергетической инфраструктуры. Применялись меры, направленные на стабилизацию ситуации.

Россия запустила по Украине 188 дронов , сказали в Воздушных силах. Украинские военные работали над ликвидацией вражеских целей.

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