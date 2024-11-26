"Сложная ситуация": Зеленский эмоционально отреагировал на рекордный налет дронов РФ

Такие масштабные атаки возможны лишь потому, что Россия обходит санкции, считает президент.

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Зеленский отреагировал на удар по Украине 26 ноября / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Президент Украины

Как отреагировал Зеленский:

ПВО удалось сбить около 80 дронов

В Тернополе ситуация не из легких, все службы работают

Россия активно обходит санкции

Сегодня, 26 ноября, страна-агрессор Россия атаковала Украину и выпустила рекордное количество ударных дронов против наших людей - 188. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Телеграмм.

"Спасибо нашим защитникам неба за отражение атаки: около 80 дронов удалось сбить, более 90 - локально потеряны. К сожалению, есть повреждения нашей критической инфраструктуры. Сложная ситуация сейчас в Тернополе", - отметил Зеленский.

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По словам президента, все службы, ремонтные бригады на местах, работают и помогают людям и прикладывают максимально усилий, чтобы как можно быстрее вернуть поставки электричества.

"188 беспилотников. В каждом - 85 иностранных компонентов. Это почти 16000 компонентов, без которых они не летали бы. Такие атаки возможны только потому, что преступник обходит санкции, Россия обходит санкции через различные схемы.

Спасибо всем в мире, кто блокирует такие поставки, но нам нужно больше совместной работы, чтобы санкции действовали и заставляли Россию прекратить эту войну. Мы должны остановить российскую агрессию. Если вы против войны, вы должны быть реально против обхода Россией санкций", - резюмировал президент.

Атака на Украину 26 ноября

Сегодня стало известно, что в некоторых областях прогремели взрывы. Украинцев призвали находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

К примеру, дроны заходили на Киев волнами. Воздушная тревога в городе продолжалась более 5 часов.

Неспокойно также было и в Тернополе. После вражеской атаки РФ в городе перебои со светом и водой.

В Воздушных Силах впоследствии проинформировали, сколько вражеских дронов удалось сбить. Как сообщал Главред, агрессор выпустил этой ночью просто рекордное количество дронов - 188.

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