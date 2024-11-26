"Я потерял зрение": Элтон Джон сообщил о серьезной проблеме со здоровьем

Легендарный певец подхватил инфекцию на юге Франции.

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Элтон Джон заявил, что не может читать текст/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Что случилось с Элтоном Джоном

Что он собирается делать

Британский легендарный певец Элтон Джон пожаловался на серьезные проблемы со зрением.

Он рассказал об инфекции глаз, которая, по его словам, нанесла ущерб его зрению.

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Еще в сентябре он заявил, что инфекция, развившаяся у него летом, привела к "ограниченному зрению" на один глаз. Недавно в интервью Good Morning America Джон пояснил: "К сожалению, в июле я потерял зрение на правый глаз, потому что на юге Франции у меня была инфекция, и вот уже четыре месяца я не вижу. Мой левый глаз не самый лучший".

Джон пояснил, что он "берет на себя инициативу" по решению этой проблемы, но на данный момент отсутствие зрения ограничило то, что он мог бы сделать.

"Я могу сделать что-то вроде этого", — сказал он, имея в виду само интервью, "но идти в студию и записывать — я не знаю. Потому что я не вижу текста песни для начала. Это как-то сбило меня с ног, и я ничего не вижу. Я ничего не могу читать, я ничего не могу смотреть", - добавил он.

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Как ранее писал Главред, легендарный певец Элтон Джон частично потерял зрение из-за тяжелой глазной инфекции. На своей странице в соцсетях артист рассказал, что сейчас восстанавливается и чувствует себя положительно.

Ранее также стало известно о том, что благотворительный фонд британского рок-музыканта Элтона Джона Elton John AIDS Foundation направил Украине 125 тысяч долларов (около 5 млн гривен).

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Кто такой Элтон Джон? Элтон Джон – британский музыкант, певец, композитор, командор Ордена Британской империи. Он творит в жанрах рок, поп-рок, глэм-рок, софт-рок, ритм-энд-блюз. Обладатель пяти "Грэмми" (1987, 1992, 1995, 1998, 2001), двух "Золотых глобусов" (1995, 2020), двух "Оскаров" (1995, 2020), "Тони" (2000) и "Эми" (2024). Как сообщает Википедия, Элтон Джон - один из самых успешных рок-исполнителей Великобритании. За всю свою карьеру он продал в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель.

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