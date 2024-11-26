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Может быть опасно: 5 признаков, что нож нужно заменить

Анна Косик
26 ноября 2024, 16:29
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Уход является ключом к безопасному и долговременному использованию ножей, хотя многие этим пренебрегают.
Кухонный нож
Как ухаживать за кухонными ножами и где их хранить / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Что указывает на то, что нож надо заменить
  • Нужно ли выбрасывать нож, если на нем появляется ржавчина
  • Как правильно ухаживать за ножами

Одной из незаменимых вещей на кухне как и для хозяина, так и для хозяйки является кухонный нож. Хотя многие думают, что ножи не нуждаются в уходе и частой замене, Марта Стюарт пишет, что на самом деле это ошибочное мнение.

Главред узнал, как правильно хранить, очищать и затачивать ножи, а также, в каких случаях их нужно просто заменить, а не пытаться восстанавливать.

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Например, нож с серьезно поврежденной или сломанной ручкой следует заменить. Использование таких ножей опасно, ведь рукоятка может распасться во время работы. Кулинар Квинтин Миддлтон отметил, что надежность ножа должна быть приоритетом. Однако если ручка лишь немного шатается, ее можно отремонтировать, обратившись к квалифицированному мастеру.

Так же можно отшлифовать у профессионала по заточке маленькие царапины или вмятины на лезвии. Но эксперт по посуде Морган Каннингем предупредил, что значительные повреждения, такие как трещины или большие сколы, часто требуют замены ножа. Если трещина занимает более трети длины лезвия, замена является лучшим вариантом.

Еще один случай, когда нужно задуматься о покупке нового ножа - если старый нож больше не держит остроту даже после регулярной заточки. Чтобы избежать повреждения лезвия, не храните ножи в ящиках со смешанной посудой.

Причиной замены ножа может стать и большое пятно ржавчины, которое повредило структуру лезвия. А вот небольшие пятна ржавчины можно удалить полировкой.

Мало кто об этом задумывается, но вопрос комфорта работы ножом тоже может стать причиной к его замене. Если нож не подходит вам по размеру или форме, пользоваться им будет неудобно и опасно, поэтому лучше протестировать несколько вариантов и выбрать для себя оптимальный инструмент.

Основные правила ухода за ножами:

  • Поддерживайте лезвие острым с помощью мусата (стальная палочка для правки ножей) или точилки.
  • Храните ножи в специальных блоках, магнитных держателях или индивидуальных чехлах, чтобы избежать повреждений лезвия.
  • Избегайте нарезания замороженных продуктов или костей, если нож не предназначен для этого.
  • Не используйте нож как инструмент для, например, открывания банок или отвертки.

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Кто такая Марта Стюарт?

Марта Стюарт - американская бизнесвумен, которая занимается розничной торговлей, писательница и медийная личность. Как основатель Martha Stewart Living Omnimedia, она достигла успеха благодаря различным бизнесам, включая издательство, телерадиовещание, мерчандайзинг и электронную коммерцию. Она написала многочисленные бестселлеры, является издателем журнала "Марта Стюарт ливинг" и вела две синдицированные телевизионные программы: "Жизнь Марты Стюарт", которая выходила с 1993 по 2004 год, и "Марта", которая выходила с 2005 по 2012 год, пишет Википедия.

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