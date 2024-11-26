Пикантный вкус, который понравится всем: как правильно замариновать лук

Украинский повар рассказал, как приготовить маринованный лук, который станет отличным дополнением ко многим блюдам.

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Как правильно замариновать лук/ коллаж: Главред, фото: скрин

Маринованный лук является пикантным дополнением ко многим блюдам - например, к селедке или шашлыкам. Главред решил разобраться, как правильно замариновать лук чтобы он не был горьким и имел приятный вкус.

Есть целый ряд рецептов, как правильно замариновать лук для разных блюд. Об одном из таких способов рассказал украинский повар Андрей Клюс.

Для приготовления такого маринованного лука потребуются следующие ингредиенты:

2 луковицы

Перец чили 5-15 г (в зависимости от остроты перца и личных предпочтений)

Петрушка 5 г

Зеленый лук 5 г

1 целый лимон

Соль 2 г

Сахар 20 г

Перец свежемолотый 0,5 г

Сушеный базилик 2 г

Оливковое или любое другое масло 20 мл

Взять 2 луковицы. Подойдет любой вид - синий, красный, фиолетовый. Почистить лук и нарезать тонкими ломтиками. После этого ошпарить его кипятком и оставить на минуту, далее слить воду, промыть холодной водой и сцедить жидкость.

Перец чили порезать мелко, также мелко нарезать зеленый лук и петрушку.

Натереть цедру одного лимона. Далее достать филе лимона и добавить к предыдущим ингредиентам. Выжать сок лимона, который остался.

Добавить лук ко всем ингредиентам, перемешать и можно сразу подавать.

Смотрите видео, как правильно замариновать лук:

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Кто такой Андрей Клюс? Андрей Клюс – украинский шеф-повар, участник и финалист кулинарных конкурсов. Несколько раз входил в топ-120 лучших шеф-поваров Украины. Ведет свой YouTube канал, на который подписаны 46 тысяч пользователей.

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