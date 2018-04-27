Стало известно, сколько времени Армен Джигарханян пробыл в коме

Известный российский актер, 82-летний Армен Джигарханян в больнице около часа находился в состоянии комы.

Артист уже пришел в себя, рассказала его официальный представитель Элина Мазур, пишет РБК.

"По предварительным данным, Джигарханян был госпитализирован из-за проблем с легкими", — отметило агентство.

Ранее СМИ сообщали, что Армена Джигарханяна срочно доставили в одну из больниц столицы РФ Москвы с инфарктом, он находится в коме и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.