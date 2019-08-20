"Простите, что дети Украины в вас стреляют" и "Крым не вернем": в сети скандал вокруг актрисы из Киева

Любовь Титаренко переполошила сеть извинениями перед террористами за войну на Донбассе / Скрин с видео

Политтехнолог Алексей Голобуцкий выступил против главы Киевского театра "Браво" Любови Титаренко, после того, как та призналась в любви к России. Она также извинилась перед террористами "Л/ДНР" за то, что "Украина в них стреляет".

"Простите нас, что Украина вам сегодня не мать. Простите, что дети Украины в вас сегодня стреляют, и вы им отвечаете. Люблю Россию. Говорят – мы вернем Крым. Не вернем, потому что люди не хотят возвращаться. И если мы им отрезаем воду и электричество, Россия им это всё делает. И если людям так хорошо – зачем насиловать", – заявила Титаренко в интервью журналисту Руслану Коцабе.

А главной темой их разговора стал закон о языке, так называемый мовний закон, принятый Радой в мае 2019.

Титаренко нормой закона о переводе российских постановок на государственный язык явно не довольна.

Читайте также"Должны консолидировать общество": Зеленский оперативно прокомментировал закон о языке"Они (зрители – ред.) приходят в театр, чтобы именно понять и увидеть смысл. Если им нужно будет читать и наверх смотреть на сцену – это нереально делать одновременно. Поэтому то, что они (депутаты – ред.) сделали – это большая ерунда. Этот закон принимался быстро, поспешно, нагло, переголосованием по 10-20 раз. Как и все темные дела. Это чтобы рассорить людей, и они своего достигли. Люди рассорились, у меня было много друзей, с которыми теперь трудно находить общий язык. Эта власть натворила столько бед, сколько у нас не было столетиями. Именно в разногласии, языковой и семейной войне, религиозной войне и культуре. Эта власть расколола нас", – считает киевская актриса.

Голобуцкий в своем Telegram-канале раскритиковал заявление Титаренко.

"Все считают свои языки достаточно полноценными для театральных постановок. И только в Украине по поводу русского вдруг падает защелка: здесь все, здесь нельзя, только оригинал на русском, так пропадет вся ценность и впечатление не то. То есть украинская театральная среда искренне уверенна в неполноценности украинского языка по сравнению с русским. Согласитесь, это как-то неправильно", – отметил политтехнолог.

Читайте такжеЖурналист пояснил, нужен ли русский язык на ДонбассеОн добавил, что в Украине выросли уже целые поколения, которые литературным русским языком не владеют. И этим людям понять того же Александра Пушкина и Федора Достоевского будет крайне сложно.

В то же время в комментариях под видео на YouTube пользователи мнение Титаренко в основном разделяют.

"Хоть у кого-то светлый ум остался. Украинского телевидения явно не смотрит", "Обычно селюки приезжают в город со временем становятся городскими, а тут парадокс кучка рагулей превратила весь Киев в селюков", "До слез. Какая женщина, Человечище!!! Храни Вас Бог!" – пишут люди.