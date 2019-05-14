В Раде подписан языковой закон: что нужно знать о законе про мову и как будут следить за его выполнением

14 мая депутаты Рады отклонили все постановления об отмене принятого закона о функционировании украинского языка как государственного.

Сразу же после этого спикер парламента Андрей Парубий этот закон подписал.

Теперь документ передадут на подпись президенту Петру Порошенко. Ожидается, что тот подпишет закон в кратчайшие сроки, так как ранее Порошенко пообещал подписать этот документ, пока еще находится на посту президента.

Напомним, 25 апреля Рада приняла языковой закон. Депутаты набрали 278 голосов за принятие закона при необходимых 226 голосах.

Авторами законопроекта стали 33 нардепа из разных фракций. Он предусматривает отмену закона "Об основах государственной языковой политики", а вместо него предполагает введение обязательного использования украинского языка практически во всех сферах общественной жизни.

Кто обязан свободно владеть украинским

Согласно документу, каждый гражданин Украины или претендент на этот статус должен владеть украинским.

В случае, если законопроект будет принят во втором чтении без правок, закон сделает обязательным украинский язык для всех органов государственной власти, судов, правоохранительных органов, а также органов местного самоуправления: исключительно на украинском должны будут проводиться заседания, слушания, составляться документация, подаваться обращения граждан к органам власти и местного самоуправления.

Если организатор встречи хочет провести ее на другом языке, он обязан обеспечить перевод на государственный. Кроме того, в случае, если этого потребует хотя бы один участник мероприятия, организатор обязан обеспечить синхронный или последовательный перевод на государственный язык.

Среди должностных лиц на украинском свободно должны говорить:

президент страны;

председатель Верховной Рады, его первый заместитель и заместители;

премьер-министр, вице-премьер-министра;

глава СБУ;

генеральный прокурор;

глава Нацбанка;

народные депутаты, депутаты ВС Крыма;

депутаты местных советов, сельские, поселковые, городские головы;

госслужащие, должностные лица органов местной власти;

судьи, адвокаты;

Это касается предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, общественных объединений, политических партий.

В сфере культуры

Новый законопроект вводит также новые правила в культурную жизнь страны. Так, все культурно-массовые мероприятия должны будут проводиться исключительно на государственном языке. Cопровождение мероприятий также должно будет осуществляться на украинском, а если выступающий этим языком не владеет, то организаторам придется обеспечить синхронный перевод его слов на украинский.

Другие языки во время таких событий можно применять в случае, если это оправдано художественным, творческим замыслом организатора мероприятия, а также в случаях, определенных Законом Украины "О нацменьшинства". Положения этой части не распространяется на применение языков во время исполнения и/или воспроизведения словесно-музыкальных произведений.

Интересным является пункт об обязательном сопровождении украинскими субтитрами театральных представлений на других языках. Это касается государственных или коммунальных театров.

Фильмы в Украине также можно будет снимать только на украинском. Допускается включение в такие фильмы отдельных реплик на других языках при условии обязательного наличия субтитров на украинском языке, при этом длительность неукраинских реплик не может превышать 15% от общей продолжительности реплик в фильме.

Кроме того, билеты, объявления, афиши и любые другие информационные материалы о культурных событиях и мероприятиях должны быть на украинском. Любой другой язык использовать можно для написания оригинальных названий коллективов, но дублируя их в фонетической транскрипции на украинском.

На украинском должны быть музеи и выставки, в описаниях рядом с украинским могут быть и другие языки. Иностранные фильмы должны транслироваться на украинском языке. Возможна трансляция фильмов на языке оригинала — при наличии украинских субтитров.

В сфере СМИ и книгопечатания

Украинский язык предлагается сделать обязательным для всех средств массовой информации.

На ТВ передачи на других языках должны быть дублированы. Если кто-либо из участников программы в ее ходе пользуется другим языком, то телерадиокомпания обязана обеспечить синхронный перевод на украинский язык. Это не касается случаев непредвиденного использования других языков участниками прямых репортажей с мест событий.

Использование других языков допускается лишь в образовательных целях или в интересах национальных меньшинств, однако общая продолжительность иноязычных передач не должна превышать 10% для общенациональных вещателей и не более 20% для местных СМИ.

Электронные СМИ должны обязательно иметь украиноязычную версию сайта, при этом по умолчанию пользователю должна загружаться именно украинская версия. Допускается наличие других языком на сайте, однако украинская версия должна содержать ту же информацию, что и на других языковых версиях.

Украинский язык также позиционируется как главный язык книгопечатания и издательской деятельности. Издатели имеют право печатать книги и на других языках, но лишь при условии, что они обеспечивают печать той же книги на украинском. При этом тиражи на других языках в сумме не могут быть больше тиража на украинском языке. Что же касается книжных магазинов, то по крайней мере половина книг на их полках должны быть на украинском языке.

Печатные СМИ в Украине должны издаваться на украинском. Другая языковая версия возможна, но все языковые версии должны иметь то же название, быть идентичными по содержанию и издаваться в один день. Распространять газеты и журналы по подписке на не украинском языке можно, если будет обеспечена возможность подписаться в Украине на эту же газету или журнал на украинском.

В каждом месте распространения печатных СМИ украиноязычных газет и журналов должно быть не менее 50% названий печатных СМИ, распространяющих в этом месте. И если на точке есть русскоязычная версия журнала или газеты, то должна быть и украинская.

Издатель, внесенный в Госреестр, изготовителей и распространителей издательской продукции должен выпускать на украинском не менее 50% от всех выпущенных им в течение года названий книжных изданий. Допускается иноязычный тираж книги, но его должен дополнять аналогичный по размеру тираж на украинском язык.

В каждом книжном магазине и месте, где продают книги, должно быть не менее 50% названий книжных изданий на украинском.

В сфере обслуживания

В сфере обслуживания (магазины, рестораны и т.п.) также становится обязательным использование украинского языка.

Все меню, каталоги (включая электронные), ценники и тому подобное должны оформляться на украинском. Персонал должен общаться к клиентам также на государственном языке. Обслуживание на других языках допускается лишь по обоюдному согласию клиента и обслуживающего персонала.

Контролирующие органы

Законопроектом предусмотрено создание нацкомиссии по стандартам украинского языка. Она будет вырабатывать и утверждать стандарты украинского языка как государственного.

Комиссия утверждает стандарты украинского языка: правописание и изменения в него, стандарты украинской терминологии, утверждает пособия и учебники для освоения соответствующих уровней владения украинским и тому подобное.

Кроме того, появится уполномоченный по защите украинского языка. Он должен защищать украинский язык, защищать права украинцев на получение на госязыке информации и услуг во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины и устранять препятствия и ограничения в пользовании государственного языка.

Уполномоченный по защите государственного языка :

контролирует применение украинского как государственного органами власти, другими субъектами хозяйствования государственной и коммунальной форм собственности, должностными и служебными лицами, а также общественными объединениями, политическими партиями и частными юрлицами и т.д.

предоставляет выводы и рекомендации органам власти и центральной и местной относительно применения украинского языка как государственного в их работе

обнародует выводы о признаках факта публичного унижения или оскорбления украинского языка в публичных выступлениях

подает предложения Кабмину об изменениях законодательства в защиту украинского языка

Каждый может пожаловаться Уполномоченному о нарушении права на получение на украинском информации или услуг во всех сферах общественной жизни в Украине.

Уполномоченный в течение 10 рабочих дней со дня поступления жалобы знакомится с ней, и может решить:

провести языковую экспертизу

провести языковую инспекцию

оставить жалобу без рассмотрения.

Уполномоченный может проводить языковые проверки в учреждениях любой формы собственности. Органы власти в своей дальнейшей работе руководствуются выводами и рекомендациями Уполномоченного по соблюдению стандартов украинского языка.

Наказания за нарушения

В Кодекс об административных правонарушениях добавится статью о нарушении законодательства в сфере применения государственного языка.

За несоблюдение закона предусмотрены санкции: так, за пренебрежительное отношение к украинскому языку предусматривается лишение свободы на срок до трёх лет. Для юридических лиц предусмотрены штрафы.

В случае нарушения закона об обязательном применении украинского во время встреч и рабочего общения, в актах, делопроизводстве и документообороте в госорганах, на государственных и коммунальных предприятиях, судах и т.д. — должностные лица заплатят от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В случае нарушения закона о применении украинского в образовании, науке, культуре, книгоиздании, электронных информационных системах, публичных мероприятиях, рекламе и т.д. — накладывается штраф на должностных лиц в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов.

В случае нарушения закон о применении украинского на телевидении и радио — накладывается штраф на должностные лица от 500 до 600 необлагаемых минимумов.

Нарушения в печатных СМИ — штраф от 400 до 500 необлагаемых минимумов.