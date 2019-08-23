Mozgi выпустили патриотический трек на украинском языке

Mozgi выпустили новый клип/ YouTube

Группа Mozgi выпустила 23 августа в День украинского флага песню 999 ( Най-най-най), в которой на патриотический лад поется об Украине.

Потап посвятил песню родине, и всем украинцам.

"Это посвящение артистов Родине и всем украинцам, которые достойны жить в лучшей стране с самой вкусной едой и самыми крутыми дорогами, "надо только немного подождать и все будет"...", - пишет он в подписи к видео.

Группа вместе со съемочной командой проехала полстраны, чтобы показать, насколько разнообразна и многогранна Украина.

"У каждого из нас в сердце живет своя Украина, но мы решили показать ее настоящей, без прикрас", - прокомментировали участники группы MOZGI.

999 - Mozgi смотреть онлайн клип про Украину:

Ранее легендарная Мисси Эллиотт выпустила первый за 14 лет клип 23 августа в полночь.