Throw It Back: Мисси Эллиотт выпустила клип к новому альбому Iconology

Мисси Эллиотт / Marie Claire

Мисси Эллиотт опубликовала одновременно все песни из нового альбома Iconology, и сразу же с ними клип на первую песню - Throw It Back.

Впервые после выхода своего последнего альбома The Cookbook Мисси Эллиотт представила не одну песню, а блок песен и клип к новому альтбому, который назвала Iconology.

Сказать, что этим она удивила поклонников - ничего не сказать, ведь никто не ожидал появления песен после полуночи 23 августа.

Слоган, который придумала Мисси - давайте вернемся в те времена, когда музыка просто заставляла нас чувствовать себя хорошо, и танцевать. Его она опубликовала в своем твитере как раз к публикации песен.

Дискография Мисси Эллиотт

1997 – Supa Dupa Fly

1999 – Da Real World

2001 – Miss E... So Addictive

2002 – Under Construction

2003 – This Is Not a Test!

2005 – The Cookbook

2019 – Iconology

Missy Elliott - Throw It Back смотреть онлайн клип:

Кто такая Мисси Эллиотт

Напомним - Мисси Эллиот - обладательница 5 премий Грэмми за свои 6 альбомов. И продажи этих 6 альбомов в США составили около 30 миллионов копий. Причем, Мисси Эллиотт - эдинственная в мире, у кого все 6 альбомов получили платиновый статус RIAA.

Мисси Эллиотт пишет песни себе, и другим певцам, выступает продюсером, и сотруднисала с Тимбалэндом. Самые ее знаменитые песни - The Rain (Supa Dupa Fly), Hot Boyz, Get Ur Freak On, One Minute Man, Work It, Gossip Folks, Pass That Dutch, Lose Control, Ching-a-Ling и другие.

Чтобы оценить момент, предлагаем осознать, что это именно Мисси Эддиотт писала песни Сиаре, Lil’ Mo, покойной Алии, Монике, группе Destiny’s Child, Little Mix, Mýa, Мэрйе Кэри, Джанет Джексон, Уитни Хьюстон, SWV, Trina, Nicole Wray, Fantasia, Raven Symone и Keyshia Cole.

Мисси Эллиотт гордая обладательница 5 Грэмми с 2002 по 2004 гг, и 7 MTV Video Music Awards с 2001 по 2006гг.

Мисси Эллиотт ранняя жизнь

Мисси - эдинственная дочка Ронни и Патрисии Эллиотт, и ее настоящее имя - Мелисса Арнетт. Ее мать сбежала от мужа, прихватив с собой дочку. В 8 лет Мелисса была изнасилована собственным кузеном, и музыку начала писать рано. Она даже пыталась писать письма Майклу Джексону и его сестре. Первые ее музыкальный опыт - группа Fayze, которая потом под названием Sista стала работать с Swing Mob. Потом она начала писать песни - сначала для Рэйвен-Симоне, и ее песня стала хитом. И только после этого к ней резко обратились все знаменитости, в том числе и Уитни Хьюстон.

А в 1997 году она выпустила свой дебютный альбом всего за 7 дней, и стала просто знаменитостью №1. Ее последующие синглы в остальных 5 альбомах набрали кучу наград.

Мисси Эллиотт личная жизнь

С личной жизнью у нее беда - романов у певицы было много, а еще больше приписывали - как мужчинам, так и женщинам, но пока что она не замужем и детей не имеет. Зато у нее пристрастие к дорогим авто и еще более дорогим домам.

Ранее свой новый клип выпустила украинская исполнительница Тина Кароль.