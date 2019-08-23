Вабити: игривая Кароль развлекается сразу с двумя парнями в новом клипе

Тина Кароль / скриншот

Тина Кароль выпустила самый игривый клип и песню за последнее время, и предложила определить, кому она посвящена.

Почти все лето Тина Кароль провоцировала поклонников пикантными снимками, и намекала на новый игривый клип. Теперь видео на песню Вабити просто взорвало сеть.

Тина Кароль в комментариях к видео предложила подумать, кому посвящается песня и клип, и многие поклонники сразу заподозрили Дана Балана, который просто признавался в любви Тине на Голосе страны.

По сюжету клипа двое моейщиков окон замечают свою хозяйку, которая искупавшись из бассейна вышла позагорать, и начинают за ней ухаживать, а она старается их соблазнить.

Тина Кароль Вабити смотреть онлайн клип:

Отметим, что новый клип Тины Кароль снимался в Лос-Анджелесе. Фото и видео с бэкстейджа съемок Тина регулярно делилась в Инстаграме.

Напомним, что за день до этого приятный сюрприз сделали на другом проекте - Танцы со звездами официально представили пары на 3 сезон 2019 года.