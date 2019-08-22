Танці з зірками 2019: все участники и их партнеры в 3 сезоне

Танці з зірками 2019: все участники и партнеры сезона / 1+1

Организаторы 3 сезона Танці з зірками с гордостью представили звездный состав участников и танцоров на Танці з зірками 2019. На закрытой вечеринке все участники представились публике.

Премьера шоу Танці з зірками 2019 наступит 25 августа, ну а участники шоу уже официально представили своих партнеров публике.

Читайте такжеТанці з зірками 2019 Украина - биографии участников нового сезона

Тренировки до начала 3 сезона Танці з зірками 2019 начались уже довольно давно, но звезды тщательно скрывали своих партнеров.

На торжественном открытии шоу они наконец-то перестали скрываться, а организаторы не просто представили их общественности, а даже раскрыли пару секретов.

Например, пока что неизвестно кто это, но минимум у одной пары горячие танцы стали уже больше чем просто танцами.

А одна из участниц Вика Булитко успела травмироваться еще до первого выпуска шоу. Ей Екатерина Кухар посоветовала специальные упражнения, которые помогут восстановиться быстрее и унять боль.

А вот Влад Яма очень серьезно подошел к подготовке участников, и преподал им последний урок после того, как были оглашены все участники и их партнеры.

Танці з зірками 2019 Украина - все звезды и партнеры

Макс Льонов - Елена Кравец

Танці з зірками 2019: Елена Кравец и Макс Ленов/ скриншот

Юлия Сихневич - Даниель Салем

Женя Дмитриенко - Maruv

Танці з зірками 2019: Maruv и Женя Дмитриенко / скриншот

Лиза Дружинина - Михаил Кукуюк

Танці з зірками 2019: Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина/ скриншот

Женя Кот - Ксения Мишина

Танці з зірками 2019: Ксения Мишина и Женя Кот / скриншот

Аделина Делия - Серега

Танці з зірками 2019: Серега и Аделина Делия / скриншот

Дима Дигузар - Виктория Булитко

Танці з зірками 2019: Виктория Булитко и Дима Дигузар / скриншот

Илона Гвоздева - Владимир Остапчук

Танці з зірками 2019: Владимир Остапчук и Илона Гвоздева / скриншот

Игорь Кузьменко - Tayanna

Елена Шоптенко - Алексей Яровенко

Танці з зірками 2019: Алексей Яровенко и Елена Шоптенко/ скриншот

Александр Прохоров – Анна Ризатдинова

Танці з зірками 2019: Анна Ризатдинова и Александр Прохоров / скриншот

Яна Цибульская - Dzidzio

Танці з зірками 2019: Dzidzio и Яна Цибульская / скриншот

Валерий Шохин - Надя Матвеева

Танці з зірками 2019: Надежда Матвеева и Валерий Шохин/ скриншот

Дима Жук - Людмила Барбир

На вечеринке Влад Яма также провел последний мастер-класс по танцам для участников шоу и гостей, который около часа имели возможность поучиться у лучшего хореографа Украины.

После Влада Ямы непревзойденная Tayanna устроила невероятную жару как на танцполе, так и на сцене, исполнив свои хиты. Вечером было так жарко, что Tayanna на сцене стала выступать в лифчике.

А после шикарного концерта неожиданно появилась Наталия Могилевская, которая пообещала представить новую песню в эфире танце в октябре, и позволила гостям послушать украинский перевод одной из своих самых знаменитых песен.

Первый выпуск 3 сезона Танці з зірками 2019 выходит на 1+1 25 августа в 21:00. Также его можно будет посмотреть по трансляции на Главреде.