Танці з зірками 2019: все участники и их партнеры в 3 сезоне

Все участники и хи партнеры на Танці з зірками 2019 стали известны еще до выхода первого выпуска шоу.
Организаторы 3 сезона Танці з зірками с гордостью представили звездный состав участников и танцоров на Танці з зірками 2019. На закрытой вечеринке все участники представились публике.
Премьера шоу Танці з зірками 2019 наступит 25 августа, ну а участники шоу уже официально представили своих партнеров публике.
Читайте такжеТанці з зірками 2019 Украина - биографии участников нового сезона
Тренировки до начала 3 сезона Танці з зірками 2019 начались уже довольно давно, но звезды тщательно скрывали своих партнеров.
На торжественном открытии шоу они наконец-то перестали скрываться, а организаторы не просто представили их общественности, а даже раскрыли пару секретов.
Например, пока что неизвестно кто это, но минимум у одной пары горячие танцы стали уже больше чем просто танцами.
А одна из участниц Вика Булитко успела травмироваться еще до первого выпуска шоу. Ей Екатерина Кухар посоветовала специальные упражнения, которые помогут восстановиться быстрее и унять боль.
А вот Влад Яма очень серьезно подошел к подготовке участников, и преподал им последний урок после того, как были оглашены все участники и их партнеры.
Танці з зірками 2019 Украина - все звезды и партнеры
Макс Льонов - Елена Кравец
Юлия Сихневич - Даниель Салем
Женя Дмитриенко - Maruv
Лиза Дружинина - Михаил Кукуюк
Женя Кот - Ксения Мишина
Аделина Делия - Серега
Дима Дигузар - Виктория Булитко
Илона Гвоздева - Владимир Остапчук
Игорь Кузьменко - Tayanna
Елена Шоптенко - Алексей Яровенко
Александр Прохоров – Анна Ризатдинова
Яна Цибульская - Dzidzio
Валерий Шохин - Надя Матвеева
Дима Жук - Людмила Барбир
На вечеринке Влад Яма также провел последний мастер-класс по танцам для участников шоу и гостей, который около часа имели возможность поучиться у лучшего хореографа Украины.
После Влада Ямы непревзойденная Tayanna устроила невероятную жару как на танцполе, так и на сцене, исполнив свои хиты. Вечером было так жарко, что Tayanna на сцене стала выступать в лифчике.
А после шикарного концерта неожиданно появилась Наталия Могилевская, которая пообещала представить новую песню в эфире танце в октябре, и позволила гостям послушать украинский перевод одной из своих самых знаменитых песен.
Первый выпуск 3 сезона Танці з зірками 2019 выходит на 1+1 25 августа в 21:00. Также его можно будет посмотреть по трансляции на Главреде.