Танцы со звездами 2019: Яма спровоцировал скандал Кубком имени Комарова

28 августа 2019, 12:41

Один из судей 3 сезона Танцев со звездами Влад Яма своим предложением вызвал гнев у участников шоу, который вылился в соцсети.

Влад Яма
Влад Яма / Instagram

В 3 сезоне Танцев со Звездами, Влад Яма традиционно остается верен принципам, и требует от звезд по максимуму. Чтобы расшевелить их, Яма предложил наградить самые неудачные выступления, но сделал это с очень странным юмором, который не понравился многим, и Надежде Матвеевой в том числе.

"Итак, как и обещал, опросы - перед вами. Из уважаемых звезд по вашему мнению по результатам первой недели (!) Должен получить "Кубок Дмитрия Комарова"? .. Ответы (цифру) пишите в комментариях", - написал Яма.

При этом он добавил фото, на котором изображены Надежда Матвеева, Dzidzio и Михаил Кукуюк.

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Поклонники не особо оценили его предложение и шутку, если это была шутка. Хотя были те, кто стал защищать здоровый юмор, преимущественно на Влада накинулись за оскорбление Димы Комарова и участников шоу.

Танці з зірками 2019
Танці з зірками 2019 / Instagram

"Тот, кто придумал этот кубок. Что за неуважение? И к Комарову, и к нынешним участникам", "Зачем же Вы так? Зачем Вы унижаете и обижаете и Дмитрия Комарова, и этих уважаемых людей? Это не смешно, и даже не забавно. Это просто некрасиво и не добавляет уважения к Вашей персоне. Может быть такое поведение прописано сценаристами?", "Я бы сюда добавила ещё Серёгу!)))", "Перетнули тонку межу( Це занадто, Влад! Величезна неповага до учасників(", "Якось жорстоко", "Кому нужны ваши обещания? Мы не просили проводить такой опрос", "На мою думку, ніхто", "Ви звісно зрівняли Матвєєву і Дзідзьо!! Матвєєва досить гарно танцює", - пишут в комментариях.

При этом сама Матвеева поспешила ответить Владу Яме в достойной форме, и даже предложила подписчикам свой опрос.

"Уважаемый судья "Танцев со звездами" Влад Яма сначала поставил нашей паре низкую оценку (и я отметила в прямом эфире, что я считаю справедливым, так как несовершенно станцевала). Затем у себя на странице Влад устроил "шутливый" опрос относительно способностей некоторых участников. И этого я, как ни странно, не поняла!", - призналась ведущая.

Она по этому поводу решила задать пользователям соцсетей не менее провокационный вопрос.

"Как считаете, Влад Яма таким образом пытается мотивировать меня к лучшим танцам, или предпочитает скорее избавить # танцысозвездами от такой неуклюжей (по его мнению) как я участницы? Или ваш вариант", - объявила Матвеева.

Пользователи сетей поспешили высказаться по этой теме.

"Надежда Вы очень добрый и светлый человек. А то что он пишет не делает ему чести. Мы за Вас болеем", "Не обращайте на него внимания, такие люди самоутверждаются за счёт оскорбления людей, которые в меру своей воспитанности не ответят той же монетой", "Да просто Влад как и многие другие накручивает себе лайки в инстаграме ну и чтоб популярность свою не растерять. Что то я не помню даже как он танцует. Монатик выступает, Кухар тоже, а Влад тренирует шутки для Лиги смеха. Надя, вы замечательная женщина!! Народ вас не бросит!!!! Всё будет хорошо", "Здається Влад ніяк не може забути танці Комарова)Он Лесю взагалі драбиною назвав, а вона 2 місце зайняла. Просто тренуйтесь,і все вийде!", "Владу Ямі,вочевидь,варто трохи над манерами попрацювати. ( згадайте історію з Лесею) Ви велика молодець, танцюйте,кайфуйте від цього,а Ваша авдиторія Вас підтримає", "Главное, чтобы вы получали удовольствие от танца! Мне понравился ваш номер, так держать", - пишут у нее в комментариях.

Напомним, что подобное обещание Влад Яма дал в первом выпуске Танцев со звездами 2019 25 августа. 

Второй выпуск Танцев со звездами будет 1 сентября в 21:00 на 1+1. Также его можно будет посмотреть на сайте Главред.

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Танцы со звездами Dzidzio Влад Яма Дима Комаров Надежда Матвеева
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