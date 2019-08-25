Танці з зірками 2019: что было в 1 выпуске 3 сезона шоу

Танці з зірками 2019: 1 выпуск смотреть онлайн / 1+1

Новый 3 сезон Танці з зірками 2019 начался с первого выпуска 25 августа в 21:00 на 1+1. На паркет вышли 14 пар - Дима Жук - Людмила Барбир, Валерий Шохин - Надя Матвеева, Яна Цибульская - Dzidzio, Александр Прохоров – Анна Ризатдинова, Игорь Кузьменко - Tayanna, Елена Шоптенко - Алексей Яровенко, Илона Гвоздева - Владимир Остапчук, Дима Дигузар - Виктория Булитко, Аделина Делия - Серега, Женя Кот - Ксения Мишина, Лиза Дружинина - Михаил Кукуюк, Юлия Сихневич - Даниель Салем, Женя Дмитриенко - Maruv, и Макс Льонов - Елена Кравец.

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В первом выпуске шоу пары показали очень горячие танцы и удивили не только зрителей, но даже и судей. За судейским столом в 2019 году сидят Влад Яма, Екатерина Кухар и Франциско Гомес.

Традиционно, в первом выпуске никого не выгоняют, но Виктория Булитко получила травму - воспаление сустава, еще до начала шоу, и ее участие в новых выпусках под вопросом.

Танці з зірками 2019 1 выпуск смотреть онлайн 25-08-2019:

Шоу готовят режиссеры-постановщики – Леся Подолянко и Дмитрий Гук под руководством главного режиссера шоу Андрея Музыки.

Музыкальное сопровождение в 2019 году предоставляют участники Голоса страны, среди которых и участницы Женского квартала певицы Марта Адамчук и Вера Кекелия с мужем Романом Дудой.

Напомним, новый 2 выпуск шоу Танці з зірками 2019 выходит в эфир 1 сентября в 21:00 на 1+1. Онлайн трансляцию вы также можете смотреть на Главреде.