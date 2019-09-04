Доктор Кто появится в сиквеле Отряде Самоубийц

4 сентября 2019, 11:57

Появились новые подробности предстоящего сиквелаа Отряда Самоубийц, в котором возвращается Марго Робби в роли Харли Квинн.

Отряд Самоубийц
Отряд Самоубийц / Warner Bros

Шоуранеры предстоящего фильма Отряд Самоубийц, который переснимают после неудачи 2016 года, понемногу сливают в сеть все больше информации о фильме.

Новый фильм Отряд Самоубийц выйдет 6 августа 2021 года, и съемки уже скоро начнутся, пишут Deadline. Пока что идет окончательный подбор актеров, и известны имена тех, кто останется в фильме после съемок оригинальной части 2016 года. Счастливчиками стали те, кто больше всего понравился публике.

Джеймс Ганн выступает в качестве сценариста и режиссёра Отряда самоубийц. Он получил достойнейшее предложение после того, как Disney решили изгнать его с Marvel и разрушили съемки новых Стражей Галактики. Актерские чтения сценария Отряда Самоубийц начинаются  11 сентября 2019.

В фильме сыграют Питер Капальди, Пит Дэвидсон, Тайка Вайтити, Идрис Эльба, Ситв Эгги, Дэвид Дастмалчиан, Даниэла Малшиор и Натан Филлион. К своим ролям в сиквеле также вернутся Джай Кортни, Виола Дэвис, Марго Робби и Юэль Киннаман. Джон Сина хотел сыграть злодея в сиквеле, но пока точные роли новоприбывших не назывались.

По сюжету полковник Рик Флегг и Аманда Волкер снова набирают Отряд самоубийц для опасного задания. И в это раз они окажутся не такмими благородными, как Дэдшот.

Ранее Джеймс Кэмерон признался, что может снять трилогию по Терминатору, если Темные судьбы выйдут достаточно кассовыми.

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Отряд самоубийц Марго Робби Идрис Эльба новости шоу бизнеса DC Comics
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