"Неприятно": как жена Комарова переживет расставание с мужем

Александра Кучеренко / Instagram

Молодая жена Димы Комарова Алексанлра Кучеренко встретилась с Катей Осадчей, и поведала, как она переживает командировки мужа.

Катя Осадчая взяла интервью у Александры для Светской жизни, и хорошенько расспросила 21-летнюю девушку.

"Александра, ты сегодня самая яркая из гостей показа. Как ты собиралась на показ, посвященный конному спорту, где шляпа - обязательная часть дресс-кода?", - спросила Катя Осадча.

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"Если уже надевать шляпу, как ты, то нужно, чтобы это было ярко и под глаза", - ответила Саша.

"Мы общались тогда, когда мы с твоим уже официальным мужем телепутешественником Дмитрием Комаровым только объявили о свадьбе. Сейчас, как поменялась ваша жизнь, когда люди уже знают?", - спросила ведущая.

"На самом деле, много уже было коментариев, и после нашего сюжета, и после пародии, которую сделал Квартал 95 на нашу свадьбу. Но есть люди, которые мало смотрят телевидение и читают новости, и не видят обручальное кольцо, из-за чего начинают подкатывать. Тогда я стараюсь как-то его двигать - ну приятно познакомится", - говорит девушка.

"На сколько сейчас Дмитрий поехал в свою командировку, и вы не будете видеться?", - уточнила Катя.

"Он только выехал в командировку, я еще не сильно успела соскучится, потому что не так давно это произошло. Обычно поездки Димы длятся полгода, но в этот раз он решил поделить на несколько периодов, чтобы не было нам так сильно неудобно и неприятно расставаться. Поэтому, эта его поездка 2 месяца, и я так думаю, что я приеду его проведать", - сказала девушка.

"Командировка Дмитрия - это всегда экстремально. Это либо какие-то джунгли, или фавеллы бразильские. Успела уже сделать соответствующие прививки? Как ты готовишься к тому, чтобы проведать мужа в командировке?", - спросила телеведущая.

"В этот раз мы найдем более-менее спокойное место - такую территорию, где можно будет увидеться, нейтральную, дня на три. И оставить снова мужа работать, а я вернусь работать домой", - объяснила Саша.

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"Когда муж едет с дома на 2 месяцы, наверное он давал тебе задания - вот это, это нужно сделать. Вот телефон электрика, это телефон сантехника...", - спросила Осадчая.

"На самом деле мы постоянно на связи - поэтому нет никаких проблем. Единственное, что я не люблю делать дома - это поливать цветы. Как-то я никогда не была приучена к этому, поэтому, обычно этим у нас Дима занимается", - ответила молодая жена Комарова.

"Так, теперь у тебя есть график поливания цветов, получается?", - улыбнулась Осадчая.

Светская жизнь смотреть онлайн 15.09.2019: Александра Кучеренко: