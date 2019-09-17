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Дженнифер Лоуренс тайно вышла замуж: кто стал мужем актрисы

17 сентября 2019, 18:04

Эпатажная звезда Голливуда, которая часто оказывается в необычных, и даже скандальных ситуациях, Дженнифер Лоуренс тайно вышла замуж за своего бойфренда.

Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс вышла замуж / Reuters

Звезда Голодных Игр и новых Людей Икс Дженнифер Лоуренс наконец-то определилась со своим избранником в жизни, и тайно вышла замуж.

В брачном бюро Дженнифер Лоуренс заметили в Нью-Йорке, пишет издание PageSix.

Издание отмечает, что на церемонии бракосочетания кроме влюбленных присутствовали фотограф и охранник. Журналисты предположили, что Дженнифер Лоуренс прибыла только для того, чтобы официально узаконить брак.

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Они опубликовали фото, сделанные случайным перехожим, который пришел в то же бюро в ратушу, забрать свое свидетельство о браке. На снимках, где Лоуренс закрывает лицо руками в руках видно подписанное свидетельство о браке.

"Когда ты приходишь за своим свидетельством о браке, а мимо тебя проходит Дженнифер Лоуренс, чтобы расписаться. Да, друзья, ратуша – классное место!", - написал свидетель этого события в Twitter, по позже удалил пост. Фото остались только на странице Page Six.

Издание Entertainment Weekly уже давно отмечало, что грядет свадьба с Куком Марони, и предполагалось, что церемония пройдет именно в Нью-Йорке.

"Вероятнее всего, церемония пройдет в Нью-Йорке, но это еще не окончательное решение. Они все держат в секрете, потому что приватность для этой пары очень важна. Они скромны, не любят лишнего шума, и поэтому всеми силами хотят избежать претенциозной атмосферы, которая часто бывает на свадьбах", - говорится в материале.

Напомним, роман с Куком Марони и Дженнифер Лоуренс предположительно начался в 2018 году. Тогда они официально вышли на публику вместе, и подтвердили отношения.

Уже в феврале 2019 года состоялась помолвка Дженнифер Лоуренс и Кука Марони, а теперь и тайное бракосочетание.

Ранее очень эпатажно свадьбу сыграли российские селебрити Ксения Собчак и Константин Богомолов - они ехали на похоронном катафалке вместо традиционного лимузина.

Дженнифер Лоуренс Голодные игры Люди Икс: Темный Феникс новости шоу бизнеса
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