"От Пескова до Баскова": Собчак назвала свою свадьбу "шапито"

Богомолов и Собчак устроили свадьбу-перформанс / КП

Телеведущая Ксения Собчак назвала свою свадьбу с режиссером Константином Богомоловым частью "деконструированного шапито" и "абсурдом в абсолюте".

"Концертный номер Войди в меня - это, по сути, уже такой декадентский театр. Жизнь как представление, жизнь как продолжение перформанса, когда ты уже не понимаешь, где грань между фантазией и реальностью. Это так у Оскара Уайльда. Не зря Богомолов так лихо переосмысливал писателя в своём идеальном Идеальном муже", - написала она в Facebook.

Она также прокомментировала присутствие на мероприятии разных представителей российского общества, от пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова до певца Николая Баскова. Она назвала это "частью деконструированного шапито".

П"ожалуй, Константин сделал свою самую уникальную (ибо сыграть все это вторым дублем или вторым составом уже невозможно) постановку", — резюмировала Собчак.

В финале спича она упомянула о катафалке, который заменял молодоженам свадебный лимузин. Ведущая интерпретировала это тем, что "смерть — это только начало" и отметила, что жить стоит только ради молодости, красоты и искусства.

Напомним, в Telegram появилось видео откровенного танца, который Собчак исполнила для новоиспеченного супруга.