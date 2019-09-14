"От Пескова до Баскова": Собчак назвала свою свадьбу "шапито"

14 сентября 2019, 23:03

Ведущая похвалила режиссерские способности своего новоиспеченного супруга.

Богомолов, Собчак
Богомолов и Собчак устроили свадьбу-перформанс / КП

Телеведущая Ксения Собчак назвала свою свадьбу с режиссером Константином Богомоловым частью "деконструированного шапито" и "абсурдом в абсолюте".

"Концертный номер Войди в меня - это, по сути, уже такой декадентский театр. Жизнь как представление, жизнь как продолжение перформанса, когда ты уже не понимаешь, где грань между фантазией и реальностью. Это так у Оскара Уайльда. Не зря Богомолов так лихо переосмысливал писателя в своём идеальном Идеальном муже", - написала она в Facebook.

Она также прокомментировала присутствие на мероприятии разных представителей российского общества, от пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова до певца Николая Баскова. Она назвала это "частью деконструированного шапито".

П"ожалуй, Константин сделал свою самую уникальную (ибо сыграть все это вторым дублем или вторым составом уже невозможно) постановку", — резюмировала Собчак.

В финале спича она упомянула о катафалке, который заменял молодоженам свадебный лимузин. Ведущая интерпретировала это тем, что "смерть — это только начало" и отметила, что жить стоит только ради молодости, красоты и искусства.

Напомним, в Telegram появилось видео откровенного танца, который Собчак исполнила для новоиспеченного супруга.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
свадьба Ксения Собчак Константин Богомолов новости России новости шоу бизнеса
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

23:03
"От Пескова до Баскова": Собчак назвала свою свадьбу "шапито"
22:36
"Страна в очень хороших руках": Эштон Кутчер похвалил Зеленского
22:09
В Киеве на Гидропарке сгорел клуб Bora Bora Beach Club Фото
21:50
Против экс-главы Укроборонпрома НАБУ завело уголовное дело – источник Видео
21:31
"Вливала в уши фигню о "русском мире": в Одессе выгнали из школы учительницу-сепаратистку Видео
21:04
В Киеве Мила Кунис и Эштон Кутчер встретились с Зеленским Видео
20:55
Волкер рассказал о подготовке встречи Зеленского с Трампом Видео
20:35
"Никаких особых статусов": Пристайко высказался об изменениях в Конституцию из-за ОРДЛО Видео
20:14
В Днепре Зеленский осадил Богдана, не пускавшего людей к нему в троллейбус
19:35
Украину завалит снегом: синоптики шокировали прогнозом о заморозках Видео
19:08
Украина намерена выполнить условия МВФ для получения кредита – Bloomberg
18:39
В России взбесились из-за идеи новой главы МОН изменить учебники
18:30
Х-Фактор 10 сезон 1 выпуск смотреть онлайн: первые кастинги Видео
18:24
"Врачи просто ждут": медик объяснил отключение Заворотнюк от интенсивной терапии Фото Видео
18:01
В ОБСЕ озвучили официальную позицию по формуле Штайнмайера
17:50
"Россия – агрессор": Гончарук назвал лучший ответ РФ Видео
17:29
Квасьневский раскритиковал Зеленского за лишние полномочия Видео
17:18
"Роль ругательная, прошу ко мне ее не применять": Коломойский отказался быть олигархом Видео
17:00
Х-Фактор 2019: Святослав Вакарчук пришел на кастинги как участник шоу Видео
16:59
"Лечение противопоказано": врачи приняли решение о судьбе Заворотнюк Фото Видео
16:52
Гороскоп на завтра: кому грозит "щекотливый" день Видео
16:32
На троих: Зеленский, Богдан и Филатов ударили по пиву Видео
16:15
"Две войны": Разумков назвал главные проблемы Украины
16:00
Вояж Порошенко на Мальдивы: найдены доказательства незаконного пересечения границы – Портнов Видео
15:43
Генерал КГБ высказался о перевороте в России
15:41
Топ-модель по-украински 3 сезон 3 выпуск: кто покинул шоу смотреть онлайн Видео
15:30
Украину накроют дожди: синоптик назвал дату резкого похолодания Видео
15:11
Названы претенденты на пост главы новой ЦИК Видео
15:08
Киркоров обратился к умирающей Заворотнюк
15:00
Топ-модель по-украински 2019: все участницы 3 сезона
14:59
Разумков оценил роспуск Центризбиркома: нет связи с выборами в ОРДЛО Видео
14:40
Зеленский наложил вето и разнес в пух и прах Избирательный кодекс Видео
14:37
"Увлекалась стволовыми клетками для омоложения": названа причина болезни Заворотнюк Фото
14:30
"Пари продолжается": Зеленский и Филатов оценили ремонт моста в Днепре Фото Видео
13:55
Ликвидация УПЦ КП: у Епифания объяснили скандальное решение суда Видео
13:25
"У Кучмы склероз": у Суркова опустились до хамства из-за особого статуса ОРДЛО Видео
13:07
Жуткое ДТП под Ярославлем: назван возможный виновник кровавой трагедии Видео
13:05
Заворотнюк частично парализовало Видео
12:26
"Жена - россиянка": Зеленский в Днепре представил нового главу Днепропетровской ОГА
12:05
Персики на зиму в сиропе: самый быстрый и вкусный рецепт Фото Видео
12:05
Х-фактор 10 сезон: дата выхода, новые судьи и правила проекта
11:39
Заворотнюк уже похоронили фанаты: соцсети загрустили из-за болезни любимой актрисы Видео
11:33
Три причины, почему парламент пошел на роспуск ЦИК мнение
11:31
СМИ узнали о кровавой трагедии в России
10:40
Заворотнюк сильно поправилась, впала в депрессию: появились подробности болезни актрисы Видео
10:15
"Серьезнее, чем Трамп": экс-послы США похвалили Зеленского - журналист
10:00
Топ модель по украински 2019: смотреть онлайн 3 выпуск 3 сезон - 13-09-2019 Видео
09:50
Генерал КГБ назвал очень серьезную ошибку России по Украине
09:43
"Последняя степень рака мозга": страшный диагноз Заворотнюк подтвердил отец-основатель Ласкового мая Видео
09:20
Пристайко рассказал об изменении позиции России по Донбассу
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять