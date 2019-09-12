Свадьба Ксении Собчак: назвали цену свадебного платья

Ксения Собчак / Instagram

Ксения Собчак и Константин Богомолов намерены пожениться 13 сентябя, и в сеть, уже слили информацию о том, в каком платье журналистка совершит сей акт.

Ходят слухи о том, что Собчак получила возможность выйти замуж в платье от знаменитого итальянского модельера с брендом Gala.

Причем Собчак получит свое платье по бартеру, пишет телеграм-канал Mash. Поэтому, платье Собчак выбрала ее стилист Елена Бессонова.

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Обычно, наряды Gala стоят от 7500$ до 15000$. Но внезапно Собчак очень повезло.

Правда, из-за этого выбор был ограничен контрактом — платьями только тех брендов, которые эксклюзивно представлены в "Боско".

Telegram-канал Mash также разместил 24-секундный ролик, показывающий платье. На нем видно, что у наряда укороченные рукава, декольте и шлейф

Ранее назвали сумму, которую Собчак и Богмолов намерены потратить на свою свадьбу.