Стало известно, какую кучу денег потратят на свадьбу Богомолов и Собчак

6 сентября 2019, 20:46

В общем и целом, Ксения Собчак и Константин Богомолов не намерены на своей свадьбе экономить.

Богомолов, Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак / КП

Церемония бракосочетания известной российской телеведущей (и бывшего кандидата в президенты РФ) Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова состоится 15 сентября.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Grazia со ссылкой на директора концертного агентства Ру-концерт Евгений Морозов. По его словам, Собчак и Богомолов потратят на собственную свадьбу около 16 млн рублей.

Также ожидается, что гостей церемонии будут угощать деликатесами от компании Bosco. Всего из на звездную свадьбу пригласили 300 человек.

Напомним, ранее Ксения Собчак без трусов сверкнула голым телом, читая книгу Константина Богомолова.  

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