"Войди в меня": Собчак после свадьбы эротично станцевала для Богомолова

Молодожены откровенно делились с публикой важным событии в своей жизни.
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов официально заключили брак в пятницу, 13 сентября, и стали законными мужем и женой.
В Telegram появилось видео откровенного танца, который Собчак исполнила для новоиспеченного супруга.
Ведущая продемонстрировала мастерство эротичного танца при поддержке шоу-балета. Невеста была одета в темный боди и чулки, а ее правую ногу украшала красная подвязка.
Накануне откровенного танца была свадьба Богомолова и Собчак, на которую, по словам молодоженов, было приглашено 200 человек.
Собчак и Богомолов расписались в Грибоедовском Дворце бракосочетания. Примечательно, что после росписи молодоженов ждал свадебный транспорт - катафалк, украшенный красными гвоздиками. На автомобиле также можно увидеть красную надпись: "Пока смерть не разлучит нас".
Собчак выбрала с длинным рукавом и глубоким V-образным вырезом. Богомолов надел на свадьбу классический черный костюм и оранжевую рубашку в гавайском стиле. Торжество состоялось в Музее Москвы.
Напомним, ранее Ксения Собчак без трусов сверкнула голым телом, читая книгу Константина Богомолова.