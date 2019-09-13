"Войди в меня": Собчак после свадьбы эротично станцевала для Богомолова

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов официально заключили брак в пятницу, 13 сентября, и стали законными мужем и женой.

В Telegram появилось видео откровенного танца, который Собчак исполнила для новоиспеченного супруга.

Ведущая продемонстрировала мастерство эротичного танца при поддержке шоу-балета. Невеста была одета в темный боди и чулки, а ее правую ногу украшала красная подвязка.

Накануне откровенного танца была свадьба Богомолова и Собчак, на которую, по словам молодоженов, было приглашено 200 человек.

Собчак и Богомолов расписались в Грибоедовском Дворце бракосочетания. Примечательно, что после росписи молодоженов ждал свадебный транспорт - катафалк, украшенный красными гвоздиками. На автомобиле также можно увидеть красную надпись: "Пока смерть не разлучит нас".

/ Фото: rudkovskayaofficial/Instagram.com, коллаж "Газеты.Ru

Собчак выбрала с длинным рукавом и глубоким V-образным вырезом. Богомолов надел на свадьбу классический черный костюм и оранжевую рубашку в гавайском стиле. Торжество состоялось в Музее Москвы.

Напомним, ранее Ксения Собчак без трусов сверкнула голым телом, читая книгу Константина Богомолова.