Скрябину поставили памятник в жилом комплексе под Киевом

Кузьма Скрябин / Facebook

Погибшему в ДТП Андрею Кузьменко, выступавшему под псевдонимом Скрябин, в Святопетровском жилом квартале установили монумент.

На торжественном открытии статуе были родные Скрябина, его близкие и друзья. Фото появились в Facebook волонтера Александра Тигова.

На открытии памятника, сделанного в виде лавочки, на которой сидит Андрей Кузьменко, присутствовали Ольга Михайловна и Виктор Кузьмич Скрябины, его друзья и близкие.

Кроме того, приехал Игорь Кондратюк, который сказала пару теплых слов об Скрябине в торжественной речи.

Памятник Скрябину / facebook.com/tygovaleksandr

При этом многие близкие Андрея отметили, что он не хотел никаких памятников, но они очень благодарны за то, что их сына и друга не забывают.

Ранее родственников Андрея Кузьменко заставили заплатить штраф по его ФЛП, которого на самом деле не существует.

Напомним, Андрей Кузьменко разбился на своем авто 2 февраля 2015 года. Он был лидером и солистом группы Скрябин, известен проектами с другими звездами.