Искромсал ножем: семью голливудского актера разорвало от кровавой резни

Сын Рона Эли зарезал мать / Sky News

В Голливуде произошла настоящая резня, и в этот раз, это было не кино. 30-летний Кэмерон Эли безжалостно искромсал свою 62-летнюю мать ножем, сообщает CNN со ссылкой на офис Шерифа.

81-летний Рон Эли, который был дома во время резни, вызвал полицию. К счастью - он не пострадал, хоть и был доставлен в больницу и обследован.

Кэмерон Эли нанес матери множественные ножевые ранения, не совместимые с жизнью - прибывшие копы уже застали только мертвое тело.

Кэмерон Эли попытался сбежать, и сопротивлялся во время задержания, из-за чего был застрелен 4 полицейскими, которые сочли его и его действия опасными для жизни.

Рон Эли известный благодаря роли Тарзана в сериале 1960-х, и роли в фильме Док Саваж: Человек бронзы.

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