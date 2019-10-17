"Две с*ки": девушки жестоко расправились с котятами и нарвались на уголовное дело

Две девушки бросили котят в колодец / Скриншот

В Сети, в частности, и в украинском сегменте соцсети Facebook, появилось видео, на котором запечатлено, как две девушки бросают в колодец котят.

По предварительным данным, инцидент произошел в Сумах, написала на своей странице в соцсети пресс-секретарь прокуратуры Сумщины Наталья Науменко.

Спикер добавила, что начато производство по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса - жестокое обращение с животными. Личности злоумышленниц должны установить правоохранители.

На видео запечатлено, как девушки взяли в руки котят и одновременно бросили в колодец. Одна из девушек "чмокнула" котенка на прощание.

Видео, на котором запечатлено, как девушки бросили котят в колодец

Хто знає будь яку інформацію про це відео, прошу повідомити! Сам взяв з інтернету. ?Покарай їх, підпиши петицію! ? https://nakazhem-vmeste.blogspot.com Опубликовано Максимом Панчуком Среда, 16 октября 2019 г.

Интернет-пользователи эмоционально прокомментировали видео. "Як мені хочеться взяти цих малолітніх мерзот і кинути об бетонний паркан!!!...", - поделилась мнением Ольга Дуленко.

"Надіюсь, що цим двом с*кам поламають ноги і викрутять ці єхидні макітри в другий бік", - написала Marcella Manaskova. "Сумчане) Нужно вычислить и наказать)", - считает Олександр Мороз.

Ранее телеведущая Татьяна Гончарова поделилась, что выбросила в лес котенка, поскольку он "истошно кричал". Ведущая отметила, что животному будет чем питаться в лесу - мышами, птичками, лягушками.