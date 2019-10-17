"Так поступил бы русский": менеджер Rammstein вырубил хамоватого охранника

Менеджер Rammstein подрался в России/ peoples.ru

Менеджер группы Rammastein Анар Рейбанд ударил охранника в Санкт-Петербурге по голове.

Видео того, как охранник посылает нах*й Анара Рейбанда, после чего тот его бьет показало издание Известие.

На видео видно, что с корабля через турникеты проходят девушки в сопровождении Анара Рейбанда, который останавливается и перекидывается парой фраз с охранником.

Мужчина все порывается уйти, но охранник не останавливается.

После того, как Анар Рейбанд делает пару шагов, слышен бип - вероятно, тот самый мат. После этого немец оборачивается и легонько тюкает россиянина.

Сам Анар Рейбанд утверждает, что из-за незнания, нарушил правила прохождения на корабль. Охранник решил покрыть его матом, а немец развернулся и "легонько тюкнул его", и по словам Анара Рейбанда, "так бы поступил любой русский, который считает себя мужиком".

Менеджер Rammstein Анар Рейбанд избил охранника в России смотреть онлайн:

Охранник же внезапно из дерзкого матершинника превратился в пенсионера МВД и инвалида по зрению ( как его на работу-то взяли?), и обещает подать в суд на Анара Рейбанда.

Немец извинился перед директором бизнес-заведения, и готов извиниться перед охранником, при условии, что тот извинится за свое поведение.

Ранее сын знаменитого американского актера искромсал мать и был застрелен полицией.