Буде син: Антитіла выпустили трогательный клип про семью

Украинская группа Антитіла накануне грандиозного концерта представила новый необычный клип, в котором Тарас Тополя снялся со своей семьей.
Группа Антитіла представила клип Буде син за месяц до финальных концертов первой части тура Hello.Это пятая композиция нового альбома.
Буде син стала рекордсменом по количеству прослушиваний с момента релиза лонг-плея. На YouTube канале группы Антитела она набрала более полумиллиона просмотров.
Поклонники группы уже успели окрестили ее "главным саундтреком первого танца молодоженов 2019".
Группа Антитіла за 6 месяцев получила очень много видео, на которых молодожены танцевали под эту песню. Именно это вдохновило группу на клип, в котором воспевается зарождение новой семьи, продолжения рода и, конечно же, совместная работа и искренние эмоции радости от возможности быть вместе.
"Песня Будет сын в определенной степени автобиографическая. Наше близкое окружение и друзья знают, что именно в Карпатах, на лоне природы зарождались наши с Аленой отношения. И, собственно, план, о котором поется в песне, мы почти выполнили. У нас двое сыновей, осталась еще девочка, которой мы, конечно же, будем рады. Почему история с виноградниками? Да, потому что у нас с женой есть добрая традиция садиться вечером за бокалом хорошего сухого вина и говорить обо всем. Когда я увидел эти прекрасные виноградники, эту локацию и узнал историю семьи, которая выращивает этот виноград, предложил команде Антител выехать туда и снять хорошее, теплое семейное видео о том, как вся семья работает в своем хозяйстве ради того, чтобы создать что-то вместе. История удалась. Видео получилось таким, каким мы его запланировали, ну и конечно же не обошлось без настоящих видеокадров из нашего семейного архива, которых очень много в этом видеоклипе. Решили снять своих детей и поделиться семейным видео, потому что повторюсь, песня во многом автобиографична. С сыновьями работалось легко. Они вели себя хорошо, поддерживали нас и почти не капризничали", - рассказал фронтмен группы Тарас Тополя
В основе работы Будет сын - настоящие истории двух семей Тополя и Шнейдер. Именно семья Шнейдеров любезно предоставила свое семейное винодельческое хозяйство и виноградники для видеоклипа. Съемки проходили в винодельне Бейкуш в Николаевской области. В этом месте отец Евгений превратил свое хобби в дело жизни и приобщил к ней близких ему людей - любимую и детей. С маленькой идеи реализовалась большая мечта одной влюбленной пары: большая счастливая семья и успешный бизнес. В клипе Тарас Тополя с женой, известной певицей Alyosha и двумя сыновьями Романом и Марком, сыграли самих себя, показали историю их отношений и приоткрыли завесу в частную жизнь. Параллельно с основным сюжетом в работе представлены документальные кадры семьи Тараса Тополи, которые ранее не демонстрировались: рождение первенца, свадьба солиста Антител, хроника как росли сыночки, а также как проводят свободное время супруги.
Буде син: Антитіла премьера клипа смотреть онлайн видео:
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