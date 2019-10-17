Буде син: Антитіла выпустили трогательный клип про семью

Антитіла Буде син: Премьера клипа / Пресс-служба

Группа Антитіла представила клип Буде син за месяц до финальных концертов первой части тура Hello.Это пятая композиция нового альбома.

Буде син стала рекордсменом по количеству прослушиваний с момента релиза лонг-плея. На YouTube канале группы Антитела она набрала более полумиллиона просмотров.

Поклонники группы уже успели окрестили ее "главным саундтреком первого танца молодоженов 2019".

Группа Антитіла за 6 месяцев получила очень много видео, на которых молодожены танцевали под эту песню. Именно это вдохновило группу на клип, в котором воспевается зарождение новой семьи, продолжения рода и, конечно же, совместная работа и искренние эмоции радости от возможности быть вместе.

"Песня Будет сын в определенной степени автобиографическая. Наше близкое окружение и друзья знают, что именно в Карпатах, на лоне природы зарождались наши с Аленой отношения. И, собственно, план, о котором поется в песне, мы почти выполнили. У нас двое сыновей, осталась еще девочка, которой мы, конечно же, будем рады. Почему история с виноградниками? Да, потому что у нас с женой есть добрая традиция садиться вечером за бокалом хорошего сухого вина и говорить обо всем. Когда я увидел эти прекрасные виноградники, эту локацию и узнал историю семьи, которая выращивает этот виноград, предложил команде Антител выехать туда и снять хорошее, теплое семейное видео о том, как вся семья работает в своем хозяйстве ради того, чтобы создать что-то вместе. История удалась. Видео получилось таким, каким мы его запланировали, ну и конечно же не обошлось без настоящих видеокадров из нашего семейного архива, которых очень много в этом видеоклипе. Решили снять своих детей и поделиться семейным видео, потому что повторюсь, песня во многом автобиографична. С сыновьями работалось легко. Они вели себя хорошо, поддерживали нас и почти не капризничали", - рассказал фронтмен группы Тарас Тополя

В основе работы Будет сын - настоящие истории двух семей Тополя и Шнейдер. Именно семья Шнейдеров любезно предоставила свое семейное винодельческое хозяйство и виноградники для видеоклипа. Съемки проходили в винодельне Бейкуш в Николаевской области. В этом месте отец Евгений превратил свое хобби в дело жизни и приобщил к ней близких ему людей - любимую и детей. С маленькой идеи реализовалась большая мечта одной влюбленной пары: большая счастливая семья и успешный бизнес. В клипе Тарас Тополя с женой, известной певицей Alyosha и двумя сыновьями Романом и Марком, сыграли самих себя, показали историю их отношений и приоткрыли завесу в частную жизнь. Параллельно с основным сюжетом в работе представлены документальные кадры семьи Тараса Тополи, которые ранее не демонстрировались: рождение первенца, свадьба солиста Антител, хроника как росли сыночки, а также как проводят свободное время супруги.

Буде син: Антитіла премьера клипа смотреть онлайн видео:

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