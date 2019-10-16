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Национальный отбор на Евровидение 2020: дата проведения и новые правила

16 октября 2019, 13:04

В Украине официально начался Национальный отбор на Евровидение 2020. В этом году всех конкурсантов предупреждают о новых правилах конкурса.

Евровидение 2020: Национальный отбор
Евровидение 2020: Национальный отбор: даты, этапы и новые правила / СТБ

В Украине 16 октября официально начался конкурс Национального отбора на Евровидение 2020. Организаторы конкурса сразу же предупредили всех будущих участников о совершенно новых правилах.

Будущим участникам нужно будет подавать заявки на участие с учетом этих требований.

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В новом сезоне расходы на кастинг и нацотбор берет на себя СТБ, а расходы на поездку на Евровидение в Нидерланды положены на UA: Суспільне.

Кроме того, участником Национального отбора может быть исполнитель или коллектив, который не совершал концертной деятельности на территории РФ с 2014 года, не планирует и не анонсирует таковую во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины. За выявленные нарушения Правил участники Национального отбора могут быть дисквалифицированы.

"Евровидение - особый песенный конкурс, он не только о музыке, это о возможности представить свою страну в мире. Поэтому для нас, как для Общественного вещателя Украины, важно организовать отбор совместно с СТБ таким образом, чтобы представителем Украины был не только талантливый и яркий артист, но и тот, кто полностью понимает эту ответственность, разделяет позицию и ценности украинского общества и готов соблюдать правила конкурса; тот, кто сможет лучше всего представить нашу страну на международной арене", - заявил председатель правления UA: Общественное вещание Зураб Аласания.

Национальный отбор на Евровидение 2020: этапы

Ведущим отбора стал Сергей Притула, а главным продюсером - Руслан Квинта.

Отбор будет состоять из трех этапов:

Евровидение 2020: Национальный отбор
Евровидение 2020: Сергей Притула будет вести Национальный отбор / СТБ
  • всеукраинский онлайн-сбор анкет (продлится до 25 декабря включительно);
  • телевизионные полуфиналы (8 и 15 февраля);
  • финал, во время которого Украина назовет своего представителя на Евровидение-2020 (22 февраля).

Национальный отбор на Евровидение 2020: требования к песне

По новым правилам, участником конкурса могут быть как самостоятельные исполнители, так и коллективы в составе не более шести человек.

Конкурсная песня должна быть оригинальной, продолжительностью не более трех минут, а ее текст не может содержать призывов политического, коммерческого или военного характера.

К участию не допускаются песни, которые уже полностью или фрагментами публично исполнялись до 1 сентября 2019 года. Исключительные имущественные права на песню должны принадлежать участнику.

Кроме того, должны быть соблюдены правила о выступлениях в России и Крыму.

Национальный отбор дата проведения:

Прямые эфиры Национального отбора 2020 пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на СТБ и телеканале Общественного вещателя UA: ПЕРШИЙ. Информационную поддержку Национального отбора будут осуществлять все телеканалы группы StarLightMedia.

65-й ​​международный песенный конкурс Евровидение 2020 состоится в Нидерландах в Роттердаме 12, 14 и 16 мая.

Напомним, Евровидение 2019 выиграл житель Нидерландов Дункан Лоуренсу с песней Arcade.

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