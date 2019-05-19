Стало известно имя победителя Евровидения 2019: итоги конкурса

Дункан Лоуренс стал победителем Евровидения 2019 / Reuters

18 мая прошел гранд-финал международного песенного конкурса Евровидение 2019, и стало известно имя победителя состязания.

Первое место зрители и члены жюри присудили представителю Нидерландов Дункану Лоуренсу, отдав ему 492 балла. Arcade стала лучшей песней года.

Артист по версии букмекеров еще с марта 2019 года занимал первое место, с легкостью обойдя остальных 40 участников.

Второе место занял участник из Италии Мухамед с песней Soldi.

А вот бронзу выборол представитель России Сергей Лазарев - за песню Scream он получил 369 баллов.

За хрустальный микрофон и право провести Евровидение 2020 боролись 26 стран-участников: 14 мая в первом полуфинале определилась первая десятка финалистов: Греция, Беларусь, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино, Словения.

16 мая во втором полуфинале выбороли 10 счастливых билетов в финал вторая десятка финалистов: Северная Македония, Нидерланды, Албания, Швеция, Россия, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швейцария, Мальта.

Кроме того, в финал автоматически прошли 5 стран-основательниц конкурса: Италия, Великобритания, Испания, Германия, Франция, и страна-хозяйка конкурса Израиль.