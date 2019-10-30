Фадеев разогнал всех исполнителей лейбла Malfa: что случилось

Максим Фадеев / Российская газета

Фадеев официально уничтожил свой музыкальный лейбл Malfa, и раздал авторские права на все песни.

Максим Фадеев сделал официальное заявление в Instagram, в соответстветствии с которым раздает авторсике права на песни лейбла Malfa своим исполнителям, кроме двоих изгнанников.

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"Дорогие друзья, настал момент сообщить Вам всю правду лично, дабы избежать всяческих спекуляций и домыслов со стороны СМИ. Лейбл MALFA, чьим бессменным руководителям я являюсь уже более 30 лет, принял решение о РАСТОРЖЕНИИ контрактов со ВСЕМИ его артистами, без исключения. Весь контент мы отдали своим, уже бывшим, артистам, в безвозмездное пользование. За исключением двух артистов, с которыми, к сожалению, мы не смогли договориться. Всем, кто был связан с нами когда-то общим делом, общей работой - я желаю успехов, абсолютно искренне и честно. А мы будем двигаться дальше, стараясь показывать Вам тот продукт, ради которого с нами произошли такие изменения. Качественный продукт. Важный продукт. Всех благодарю за понимание. Полная версия заявления в шапке профиля!", - заявил Максим.

Фадеев уточнил, что Malfa уже расторгла контракты со всеми исполнителями, и это нормально - компания прекратила свою работу.

До этого Макс Фадеев записал другое видео - что 27 ноября он устраивает сольный концерт, которые он делает всего 6 раз в году, и позвал всех приходить.

"Дорогие друзья, спасибо всем за поддержку! Вчера ночью мне действительно стало плохо, но сейчас мое состояние стабилизировалось и я уже во всю работаю. Хочу Вам напомнить, что 27 ноября в 20:00, в Crocus City Hall состоится мой СОЛЬНЫЙ концерт! Я буду очень рад видеть всех Вас! Музыка для меня - это жизнь! Если Вам это близко или Вы просто любите хорошую музыку - Welcome! До скорой встречи!", - пишет он.

Ранее в сети разгорелся скандал из-за того, что Макс Фадеев изгнал из лейбла Malfa Наргиз Закирову и лишил ее авторских прав на все песни - она одна из двоих исполнителей, о которых сказал Фадеев в прощальной речи.