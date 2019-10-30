Кого Максим Фадеев лишил авторских прав после ликвидации Malfa: назвали имена

Максим Фадеев / Спутник

Певец и автор песен Максим Фадеев закрывает свой музыкальный лейбл Malfa, и по доброте душевной, раздает всем исполнителям авторские права на их же песни.

Макс Фадеев в Instagram опубликовал большой пост, в котором пообещал раздать авторские права исполнителям песен его лейбла. Всем, кроме двоих, кого не стал называть.

Фадеев не намерен отдавать авторские права на песни двоим бывшим участникам лейбла Malfa - певице Наргиз Закировой и певцу Майами, настоящее имя которого Олег Кривиков. Оба были изгнаны лично Макисмом Фадеевым летом 2019 года без права исполнять свои же песни.

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Что же стало причиной конфликтов, и как они закончились?

Конфликт Макса Фадеева и Наргиз Закировой:

В начале августа - 7-9 числа Наргиз Закирова разразилась гневным постом о том, что Фадеев отменил ей концерты в июле и августе, и совершает на ее давление, мешая карьере.

При этом у Фадеева утверждали, что Наргиз и ее комманда не выходят на связь, и не отвечают на запросы. Оказывается, Наргиз даже получила уведомление, которым запрещалось исполнять песни лейбла.

Наргиз Закирова / Instagram

Вскоре Закирова подняла скандлал, потому что было принято решение прекратить с ней сотрудничество, и запретить использовать ее же песни, авторские права на которые принадлежат Malfa.

После полуизвинения Наргиз перед поклонниками, она начала составлять свою концертную программу и ездить с концертами. Однако многие начали жаловаться на поведение Наргиз - то алкоголь то маты расстраивали зрителей. У певицы все жалобы называют провокацией со стороны Макса Фадеева.

По слухам, конфликты и сорванные концерты начались у Наргиз еще в 2018 году.

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Макс Фадеев и Олег Майами - что случилось:

Олег Майами поддержал Наргиз, которую изгнал из лейбла Макс Фадеев, отозвавшись неблагоприятно, и назвав патрона "жирным". В итоге разгорелся нешуточный скандал, в ходе которого оказалось, что Фадеев уже "перекрывал воздух" Олегу в 2014 году - тогда ему на 2 года отменили все концерты. А сам выступать он не мог - по условиям контракта. В итоге, когда Фадеев сжалился, то перезаключил с Майами новый контракт, условия которого нельзя разглашать.

В 2019 году Майами практически не выступал, при этом продолжал записывать новые композиции и снимать клипы.Причем отсутствие гастролей — инициатива продюсерского центра Максима Фадеева.

Олег Майами / Instagram

Олег Кривиков, как по-настоящему зовут Майами - бывший участник Дом-2, которого выгоняли с проекта два раза. Второй раз он пошел к Фадееву, который попомг ему с раскруткой и написанием песен. Однако, у обоих мужчин тяжелый характер, который очень быстро привел к скандалам.

После того, как Майами обозвал Фадеева, его лишили авторских прав на его же песни, а извинение певца Фадеев просто проигнорировал.

"Хочу обратиться к Максиму Фадееву. За время нашей работы произошло много всего хорошего. Я всегда был благодарен за все. Всегда считал тебя своим отцом. Я не мог представить, что я могу себя так проявить. Свою слабость. Я не имел никакого права публично оскорблять тебя. Я не могу спокойно жить, осознавая, что я это сделал. Я живу с этим камнем и с желанием извиниться. Вряд ли ты меня примешь, вряд ли ты мне поверишь", - писал тогда Майами.

Пару дней назад Максим Фадеев пережил сердечный приступ - его срочно оперировали, и по его словах, "вернули с того света". После этого музыкант решил окончательно завершить бизнес Malfa.