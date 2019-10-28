У Максима Фадеева случился сердечный приступ - все подробности

Максим Фадеев / Российская газета

Шоумен и продюсер Максим Фадеев пережил сердечный приступ - его успешно откачивала бригада скорой помощи.

О том, что у 51-летнего Максима Фадеева случился приступ пишет издание Super.

Продюсеру Максиму Фадееву потребовалась срочная помощь медиков — бригаду скорой вызвали в его загородный дом под Москвой.

Близкие Фадеева сообщили, что ему стало плохо накануне ночью, у него случился сердечный приступ.

"Прибывшие в дом продюсера медики диагностировали предынфарктное состояние — приступ иешемической болезни вследствии нервного истощения", - говорится в сообщении.

При этом, после получения первой медицинской помощи от госпитализации Фадеев отказался.

Теперь с продюсером проводят необходимые медицинские процедуры на дому, где он находится под присмотром врачей.

Как известно, кроме занятия продюсирования клипов, Фадеев был доверенным лицов Владимира Путина на выборах 2018 года - их связывают довольно теплые отношения, насколько это возможно в политике.