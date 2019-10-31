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Мировой статус: Максим Фадеев набирает людей в Malfa заново

31 октября 2019, 12:33

Максим Фадеев разогнал всех своих артистов, и создает новый ламповый лейбл со своими правилами.

Максим Фадеев
Максим Фадеев реанимирует Malfa после разгона артистов/ Super

Грандмастер российского шоу бизнеса Максим Фадеев уничтожил Malfa, какой ее знали раньше, и объявил о создании ново коллектива с артистами экстра-класса.

О всех своих планах Максим Фадеев поведал в интервью Super на шоу Алена, блин.

Это будет маленький но очень дорогой лейбл, который выйдет на мировой уровень со всемирной известностью.

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" Я распустила всех, я набираю новый коллектив. Новых менеджеров.", - говорит Фадеев.

Он сказал, что у него будут работать немец, кубинец, англичанин, кубинец - и не только.

"Немножко международная история будет. Яперековал лейбл в немножко другую сторону. Мы пойдем в англоязычную сторону", - объясняет Фадеев.

Макс признался, что процесс расставания со своими артистами длился полгода, так что они предварительно знали, что их ждет.

При этом Максим отметил, что скандал с Наргиз не связан с роспуском, а только ее характером и поведением.

"Она попросила у нас петь мои песни, и ей было это позволен без каких-либо денег", - сказал Фадеев, вспомнив, что Наргиз была его фанаткой с 90-х, а начала петь у него с 2000-х. После Голоса она попросилась в лейбл, и Фадеев начал приводить Наргиз в состояние для аудитории лейбла.

Но Наргиз стала убыточной для Фадеева - она сделал 555 концертом, за которые она получила 2,5 миллиона долларов.

"У нас были отношения 50/50", - сказал Фадеев.

Всего Фадеев потерял 16 миллионов на работе с Фадеевым.

Алена, блин - Максим Фадеев о будущем Malfa смотреть онлайн:

Напомним, что только 30 октября Максим Фадеев уволил всех артистов лейбла Malfa, и дал им права на их песни, кроме двоих человек.

До этого Макс Фадеев перенес сердечный приступ, от которого чуть не умер.

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