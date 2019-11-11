"Твари, группа дрочеров": Кристине Асмус угрожают смертью за фильм Текст

Кристина Асмус / Instagram

Кристина Асмус и Иван Янковский снялись совершенно голыми для порно сцены в фильме Текст. Мнения зрителей тут разделились где-то поровну - кто-то считает, что это высочайшее искусство, а кто-то, что у парочки был роман и секс, а Кристина изменяет мужу. Звезды, привыкшие к критике, не особо обращали внимание на скандал, но на днях всплыла правда о последствиях скандалов.

Неизвестные хейтеры угрожают смертью Кристине Асмус за съемки в фильме Текст, сообщил писатель Александр Ципкин в Instagram.

Оказывается, Кристина Асмус призналась ему, что некоторые индивидуумы перешли от оскорблений в сети к реальным анонимным угрозам. Цыпкин возмутился, и сравнил их с митингующими против Путина в России.

Читайте также"Порно-студия, попахивает изменой": откровенное видео Асмус всплыло в сети

"Пока мы тут рассуждали о плюсах и минусах нынешнего строя в России, появилась целая группа на всю голову отъехавших отморозков, которых неплохо бы запереть принудительно в дурдом и там держать. Я просто в ах*е после разговора с Кристиной Асмус. Кто не в курсе она сыграла в эротической сцене в фильме Текст и подверглась за это натуральной травле моралистов. Я если честно думал просто группа малолетних дрочеров и страшных баб традиционно из-за недо*бита топят за мораль. Да и х*й-то с ними. Ничего нового. (тем не менее респект Гарику Харламову за позицию). Оказалось Кристине поступают реальные угрозы. То есть какие-то твари, наивно думая, что их не вычислить по айпи совершают уголовно-наказуемое преступление. Государство по идее должно защищать своих граждан, находить этих упырей и беспощадно сажать. Они угроза национальной безопасности гораздо большая, чем митингующие, так эти люди подменяют собой государство и бросают ему вызов, своей верой в безнаказанность. Завтра напишу большой аналитический пост про хейтеров, а пока могу лишь еще раз сказать какие ох*енные Кристина и Гарик в этой борьбе с зомби, которые, конечно свое огребут, рано или поздно, но могут создать впечатление, что их большинство. Это не так. Кучка клинических психопатов с отравленной душой и бессмысленным существованием это всего лишь побочный эффект развития цивилизации, но повторюсь государство должно их взять под контроль. Иначе кончится все кровью. Либо хейтера, либо его жертвы", - пишет он.

До этого, еще перед выходными, в сети появилось видео со съемок фильма Текст, а конкретно - с очередной сцены с Асмус и Янковским. Зрителей возмутили съемки и бэкстейдж в Майами - люди начали писать о романе между актерами.

Дело в том, что фильм Текст снят на айфон, и в одной из сцен герой Янковского занимается сексом с героиней Асмус и все снимает на телефон. В фильме якобы ничего такого не видно, но актеры полностью разделись для съемок и реалистично исполняли сцену аж 5 дублей. После этого Гарика Харломова прозвали "Куколдом", а в сети не утихают обвинения от хейтеров, что Асмус ему изменяет.

Между тем, в комментариях к тексту Ципкина сразу же ореагировали Максим Виторган и сама Кристина Асмус.

"Саша!!!! Спасибо!!!", - пишет Кристина, в то время как Виторган чуть более прямолинейный и многословный: "У нас повестка дня каких-то дремучих годов. Актриса снялась в откровенной сцене - ох*еть событие вообще!".

"Саша, скажи мне как пиарщик пиарщику, может быть такое, что это наемные моралисты, которые устроили весь этот сыр-бор, чтобы пропиарить фильм и погнать всех в кинозалы? Сейчас непонятно, где реально скандал, а где искусственно спровоцированный.", "слишком массовое явление да и угрозы родственникам знаешь ли заебешься организовывать. Конспирология", "Сколько ???сколько можно.???а дальше погнали..хайпить на этой теме..1)жалеть кристину..2)давать лапу Харламову 3)пиарить рррросийское кино.. я не хочу верить что тебе парню с синими волосами за это платят..4(", "В фильме Верность, тоже многих откровенных сцен, то никто не травит актрису - почему?", "думаю из-за того что замужем", - пишут в комментариях.

Ранее Гарик Харламов обложил матом пользователей сетей за комментарии об игре Кристины Асмус в фильм Тексты.