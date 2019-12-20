"Мой размерчик": Ивлеева показала достояние семьи во рту

Настя Ивлеева / Instagram

Настя Ивлеева, которая недавно вышла замуж на Элджея, записала видео, как она есть огромезную шоколадку, похожую на палочку Twix.

Настя Ивлеева на видео засунула в рот огромную шоколадку, и ее откусила.

"Когда можно только одну шоколадку в день или когда завтра на диету. Дома пизд@тенько. Ставь + если тоже сладкоежка. WHEN TOMORROW ON A DIET". - написала Ивлеева.

Настя Ивлеева где-то добыла огромную шоколаду, которую кроме, как достоянием назвать сложно, и показала, как с наслаждением начинает ее кушать.

Учитывая, что недавно она показала, как расправляется с бокалом вина XXXXXL, то поклонники провели параллели, и решили, что Ивлеева любит все размеры большие. Именно об этом они написали в комментариях.

"Одну шоколадку, один бокал вина, что дальше?", "то чувство когда сорвался", "ОА", "ору", "Откуда у тебя огромная еда? То огромный бокал вина", "видать все любит огромное))", "не меньше 15-и", "она просто любит всё огромное", "она любит Огромные", "и х*й Элджея тоже огромный, судя по интервью", "Лучшая", "Мой размерчик", "Немного о моей жизни", - пишут в комментарих.

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