Российский продюсер назвал Зеленского предателем: что случилось

Российский скандалист напал на Владимира Зеленского / Reuters

Отец-основатель Ласкового Мая, который нынче стал его продюсером Андрей Разин взвился с претензиями к Владимиру Зеленскому.

Андрей Разин неожиданно потребовал у президента Украины наладить отношения с русскими звездами, и вспомнил про Нину Кирсо.

"Считаю большим предательством Владимира Зеленского, президента Украины, что он никак не может помочь наладить отношения между артистами наших стран. Володь, пойми, что Нина Кирсо, солистка группы Фристайл, лежит в коме. Ей требуется помощь. Семья уже еле-еле тянет. Дискотека "Союз" готова оказать ей помощь, но никто из вас не может решить этот вопрос. Я обращался к министру культуры Украины с просьбой разрешить Дискотеке "Союз" провести 19 концертов на территории Украины в поддержку Нины Кирсо, но ничего не меняется. Сейчас у нас есть возможность ей помочь, но совершить перевод денег из Россию в Украину невозможно. Володя, это конечно ужас. Вы своим бездействием убиваете Нину, потому что она не получает помощи. Мы не можем никак наладить отношения между артистами наших стран. Как можно нам передать ей деньги, как можно поддержать её супруга, как можно поддержать её сына? Володя, ты же тоже артист! Мы не можем никак связаться ни с министром культуры, ни с министром здравоохранения и соцзащиты. Прошу, прекрати смешивать политику и жизни простых людей. Скажи мне лучше, как артист, как помочь Нине?", -скандалит Разин.

На момент истерики Андрея Разина, между Украиной и Россией со стороны Украины действуют только санкции против компаний, которые занимались или финансировали пропаганду, и ряда банков, которые попали в пакет санкций. При этом, регулярные переводы денег между жителями стран не является проблемой.

Среди музыкантов, которых перечислил Разин есть те, кто попал под санкции из-за поддержки оккупации Крыма, гастролей в Крыму или антиукраинских высказываний.

Сам Андрей Разин с начала оккупации Крыма громогласно обещал развивать свой бизнес на оккупированном полуострове.

Нина Кирсо находится на лечении с лета 2018 года, когда у нее случился инсульт. Летом 2019 года Анатолий Розанов нашел замену Кирсо для группы Фристайл.