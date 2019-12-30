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Шерон Стоун забанили на сайте знакомств

30 декабря 2019, 17:58

Американская актриса Шерон Стоун пожаловалась, что попала в смешную и странную ситуацию.

Шэрон Стоун
Шэрон Стоун / кадр из фильма Основной Инстинкт

Шэрон Стоун потеряла свой аккаунт в соцсети для знакомств. Об этом звезда пожаловалась во всех оставшихся своих соцсетях.

На своей странице в Instagram и Twitter Шерон написала пожаловалась, что приложение для знакомств Bumble заблокировал ее аккаунт. Причиной стало то, что от пользователей посыпались жалобы на то, что он фейковый. 

"Я зашла на Bumble, но мой аккаунт заблокировали. Некоторые пользователи пожаловались, что это не могла быть я. Эй, Bumble, быть мной запрещено? Не отлучайте меня от общества" - отметила актриса.

Также актриса опубликовала скриншот сообщения администрации Bumble. 

"Ваш аккаунт был заблокирован, потому что мы получили несколько сообщений о том, что ваш профиль фейковый".

Теперь Шэрон просит разработчиков о разблокировании, из этого следует, что Стоун находится в активном поиске.

Однако пока разработчики пока не ответили на сообщение звезды.

Напомним, что год назад у Шерон Стоун провалился брак с с итальянцем Анджело Боффа, который моложе ее на 18 лет.

Ранее украинский певец Виктор Павлик поведал о новой свадьбе со своей очередной избранницей.

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