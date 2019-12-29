"На звездах гадает": Павлик рассказал о свадьбе с молодой избранницей

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова планируют скорую свадьбу / instagram.com/repyahovakate/

Известный украинский певец Виктор Павлик заявил о планах заключить брак с молодой возлюбленной и его концертным директором Екатериной Репьяховой.

В интервью Екатерине Осадчей для программы Светская жизнь исполнитель рассказал, что свадьба запланирована на 2020 год, однако с датой пара пока не определилась.

По словам певца, его избранница верит в астрологию, поэтому пытается высчитать оптимальную дату свадьбы для счастливой семейной жизни.

"Еще непонятно, когда, или в мае, или в июне, где-то там Катя на звездах гадает и высчитывает. Она очень хочет эту свадьбу", — рассказал Павлик.

Артист не верит в то, что вступать в брак в високосный год – это плохая примета.

"Мы в это не верим, наоборот, 2020 очень крутая цифра", — убежден он.

Ведущая поинтересовалась, как к планам дочери на замужество относится мама, которая всего на четыре года старше жениха.

"Мне не очень и интересно, как ее мама отреагировала на нашу разницу в возрасте, главное, что мы с Катей любим друг друга", — уверяет певец.

Павлик признался, что когда-то ему нагадали пять браков, однако он хотел бы остановиться на четвертом. К слову, у него уже подрастает трое внуков, но певец не против родить совместного ребенка и с молодой будущей супругой.

Напомним, бывшая жена Виктора Павлика Лариса Созаева, которую он бросил с онкобольным сыном ради Екатерины Репяховой, не выдержала давления, и опубликовала в сети эмоциональный пост о том, как Павлик ей изменял все эти 25 лет.

Ранее любовница Виктора Павлика перешла к публичным оскорблениям всех украинцев.