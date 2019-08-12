Любовница Виктора Павлика перешла к публичным оскорблениям

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / instagram.com/repyahovakate/

Екатерина Репяхова претендует на звание 4 жены Виктора Павлика, после того, как он официально развелся со своей третьей женой (оставив онкобольного сына). Девушка моложе Павлика на 28 лет, что вызывает вопросы у многих пользователей Сети. Только Екатерина еще не достигла совершенства в игнорировании хейта, и своими комментариями регулярно еще больше раздувает скандал, создавая настоящую пиар-компанию себе и Виктору Павлику.

В новом обращении она даже перешла грань, публично оскорбив всех, кто, по ее мнению несогласен с выбором Виктора Павлика. В посте в Instagram она обозвала сразу тысячи человек.

"Вы все такие ущербные и несчастные со стороны. Вы наверное никогда не любили. Нет у любви возраста, нет статусов, нет никаких условностей. Я мечтаю вернуть то время, когда не было всех этих злых языков!", - написала она.

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Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / Instagram

Екатерина явно погорячилась с оскорблениями, или же хотела еще больше разозлить хейтеров, чтобы привлечь к себе внимание. Что самое забавное - в посте она уверяет, что они с Павликом не пиарятся таким образом.

Понимаю, что тема, которую я сейчас затрону стара, как мир, и что я не должна не перед кем оправдываться...но! То что, я читаю в сетях, в связи с обложкой... лучше бы не делали ее.⠀Топ моих любимых мнений: - ради обложки я с Витей - только так смогла попасть на обложку- явно не по любви я с ним - специально пиарят себя везде. И при этом всем люди нас совершенно не знают. Я пишу этот пост для всех этих несчастных и завистливых и злых людей", - начинает любовница Виктора Павлика.

"А вдруг, хотя бы одна злюка прочитает и изменит своё мнение. Невозможно быть с человеком 4 года и не любить его, ну по крайней мере с Виктором Франковичем - это точно! Близкие знают насколько он специфический человек. И не стоит считать ВФ идиотом, который вдруг изменил свою жизнь на 180 градусов, ради девочки, которая с ним ради обложки или денег. А вообще не судите и не оценивайте - не зная ничего", - заявила она.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / Instagram

Речь идет об обложке для издания Отдохни, на котором Репяхова появилась вместе со своим работодателем и любовником Виктором Павликом.

Ранее Виктора Павлик снял новый клип, и намекнул, что посвятил его Репяховой.

До этого в сети поднялся шум, когда Репхова запостила фото с кольцами, заставив думать, что она выходит замуж за Павлика, хотя они якобы обручились много лет назад.