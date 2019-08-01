Виктор Павлик снял новый клип с Екатериной Репяховой

Виктор Павлик снял новый клип и песню вместе со своей теперешней подругой Екатериной Репяховой.
Екатерина Репяхова, к которой Виктор Павлик ушел от 3 жены, похвалилась новым клипом, который он записывает в Португалии.
Екатерина Репяхова засветила часть бэкстейджа со съемок клипа Конвалия, который она с Виктором Павликом снимала целый день
"Один из лучших дней в моей жизни!", - подписала видео девушка.
Клип записывается на берегу Атлантического океана, и девушка поделилась фото и видео с места съемок.
Сам Павлик также опубликовал отрывок клипа.
"А ось так !!!!!", - подписал он видео.
У него отрывок немного другой, в нем можно расслышать слова "Присвячую тобі своє життя, Я так сильно люблю - Ти квітка моя Конвалія", что может навести на мысли о его новой жене Екатерине.
"Всем привет. Океан. Атлантика. Записываем клип. На песню Конвалия. Скоро будет видео", - прокомментрировал песню Виктор Павлик в своих сторис.
Однако пока что ни певец, ни его молодая подруга не подтвердили, и не опровергли того, что клип будет кому-то посвящен.
Ранее в сети вспыхнули споры из-за фото Екатерины Репяховой, которая показала руку с маникюром. У нее на безымянном пальце находятся кольца, и это вызвало живые обсуждения ее свадьбы с Виктором Павликом.
В конце-концов, девушка напомнила, что предложение он ей делал еще несколько лет назад, но прямо так и не призналась, расписались ли они на данный момент, или нет.
Сам Виктор Павлик никогда не отрицал, что не против пожениться, но еще не подтверждал факт свадьбы.