Виктор Павлик снял новый клип с Екатериной Репяховой

Виктор Павлик женился / Instagram

Екатерина Репяхова, к которой Виктор Павлик ушел от 3 жены, похвалилась новым клипом, который он записывает в Португалии.

Екатерина Репяхова засветила часть бэкстейджа со съемок клипа Конвалия, который она с Виктором Павликом снимала целый день

"Один из лучших дней в моей жизни!", - подписала видео девушка.

Клип записывается на берегу Атлантического океана, и девушка поделилась фото и видео с места съемок.

Сам Павлик также опубликовал отрывок клипа.

"А ось так !!!!!", - подписал он видео.

У него отрывок немного другой, в нем можно расслышать слова "Присвячую тобі своє життя, Я так сильно люблю - Ти квітка моя Конвалія", что может навести на мысли о его новой жене Екатерине.

"Всем привет. Океан. Атлантика. Записываем клип. На песню Конвалия. Скоро будет видео", - прокомментрировал песню Виктор Павлик в своих сторис.

Однако пока что ни певец, ни его молодая подруга не подтвердили, и не опровергли того, что клип будет кому-то посвящен.

Ранее в сети вспыхнули споры из-за фото Екатерины Репяховой, которая показала руку с маникюром. У нее на безымянном пальце находятся кольца, и это вызвало живые обсуждения ее свадьбы с Виктором Павликом.

В конце-концов, девушка напомнила, что предложение он ей делал еще несколько лет назад, но прямо так и не призналась, расписались ли они на данный момент, или нет.

Сам Виктор Павлик никогда не отрицал, что не против пожениться, но еще не подтверждал факт свадьбы.