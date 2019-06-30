Четвертая жена: Виктор Павлик проговорился о планах на будущее

Виктор Павлик видит в любовнице 4 жену / instagram.com/repyahovakate/

Украинский певец Виктор Павлик откровенно рассказал о переменах в личной жизни и романе с Екатериной Репяховой.

Об этом ВИктор Павлик рассказал в непринужденном общении с журналистами ТСН.

"Моя четвертая жена, по большому счету", - заявил певец, который только недавно лечил онкобольного сына от прошлого брака.

Он признался, что первая встеча с Репяховой произошла 15 лет назад в Трускавце на его концерте - тогда он просто сфотографировался с девочкой, а вот она решила его добиться.

"Я знаю, что им нелегко и больно. Особенно Ларисе. Она реально осталась одна. С Павлом, но сама. Я оставил им квартиру. Оставил абсолютно все", - клянется Виктор Павлик, говоря о своей жене.

Кроме того, он шокировал признанием по поводу штампа в паспорте - в 1994 году его нынешняя подруга Ряпяхина только родилась.

Виктор Павлик рассказал о Кате Репяховой смотреть онлайн выпуск ТСН:

Однако позже Павлик признался, что, несмотря на развод и бурный роман, планы на свадьбу с Екатериной они пока не строили.

Ранее Сеть поразил роман Виктора Павлика с девушкой в несколько раз моложе его.