"Вы все ущербные": молодая возлюбленная Павлика ответила критикам

Екатерина возмущена, что ее отношения обсуждают хейтеры / Фото: Instagram/repyahovakate

25-летняя Екатерина Репяхова, концертный директор и возлюбленная 53-летнего украинского певца Виктора Павлика, жестко ответила злопыхателям, которые обвинили ее в романе из-за денег и славы.

"Понимаю, что тема, которую я сейчас затрону стара, как мир, и что я не должна не перед кем оправдываться...но! То, что, я читаю в сетях, в связи с обложкой... лучше бы не делали ее", - написала Репяхова в Instagram.

Гнев девушки спровоцировала реакция публики на обложку журнала Отдохни и откровенное интервью, которые были бурно раскритикованы из-за огромной разницы в возрасте между возлюбленными.

/ Фото: Instagram/repyahovakate

Репяхова опубликовала топ распространенных мнений недоброжелателей, объясняющих ее связь с артистом. Поклонники считают, что девушка начала отношения с Павликом из-за денег и пиара.

Новая пассия певца утверждает, что они вместе уже четыре года и столь продолжительная связь невозможна без искренних чувств.

"Невозможно быть с человеком 4 года и не любить его, ну по крайней мере с Виктором Франковичем — это точно! Близкие знают, насколько он специфический человек. И не стоит считать ВФ идиотом, который вдруг изменил свою жизнь на 180 градусов, ради девочки, которая с ним ради обложки или денег. А вообще не судите и не оценивайте — не зная ничего. Вы все такие ущербные и несчастные со стороны. Вы, наверное, никогда не любили. Нет у любви возраста, нет статусов, нет никаких условностей", - написала она.

Напомним, Репяхова, к которой Виктор Павлик ушел от 3 жены, похвалилась новым клипом, который он записывает в Португалии.

Ранее в сети вспыхнули споры из-за фото Екатерины Репяховой, которая показала руку с маникюром. У нее на безымянном пальце находятся кольца, и это вызвало живые обсуждения ее свадьбы с Виктором Павликом.