Надежда Матвеева стала жертвой ромов в центре Киева: подробности

Надежда Матвеева / Instagram

Знаменитая телеведущая Надежда Матвеева рассказала, как трое ромов грамотно воплотили в жизнь коварную схему по краже ее кошелька.

О своем приключении с цыганами в Киеве Матвеева призналась в интервью Теленеделе.

Надежда Матвеева вспомнила, что невероятное ЧП случилось с ней в центре Киева, во время шопинга, как она зашла в подземный переход.

"Иду, думаю о хорошем, сумка через плечо болтается чуть сзади. И вдруг буквально задницей чувствую в этой сумке странное шевеление. Резко оборачиваюсь! Три девицы ромской наружности (я их раньше в магазине заметила, потому что одна была с ароматной вареной кукурузой). Я, громко и угрожающе: "Сперли?!" Она, тихо, протягивая мне мой кошелек: "Извините, это парень был, он убежал". И отходят в сторону, наблюдая за мной", - вспомнила телеведущая.

Матвеева покинула переход на подскочившем адреналине.

В каком-то адреналиново-трансовом состоянии проверяю, все ли вещи в сумке. А в голове вихрем мысль: "Всегда следуй советам экспертов Все Буде Добре! В людных местах сумка должна быть надежно закрыта, прижата к телу и обязательно перед глазами, в поле видимости. Для кошелька, телефона, ценных вещей специальное отделение или карман в сумке", - напомнила она.

Ранее от воров в центре Киева пострадала другая украинская знаменитость - певица Мaruv.