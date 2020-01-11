У Маruv в центре Киева украли сумку с документами

Маruv стала жертвой автомобильных воров / instagram.com/maruvofficial

В центре Киева на улице Богдана Хмельницкого неизвестные украли из автомобиля украинской певицы Маruv сумку с документами, личными вещами и новогодними подарками.

На своей странице в Instagram певица записала видеообращение, обратившись к поклонникам ее творчества.

Исполнительница призвала сообщить ей, если кто-то был вечером в районе улицы Богдана Хмельницкого и был свидетелем происшествия.

"Если вы были в этом районе, и видели, как кто-то бежит с черной сумкой "под крокодила" - напишите мне в директ, или лучше - моему директору. Может вы видели, куда люди побежали. Там были все мои документы", - попросила певица.

Как ранее сообщалось, Maruv представила последний клип из своего нового проекта Hellcat Story.

Напомним, Maruv поделилась новой видео работой - песней и клипом на нее Don't Waste My Time, которая является третьей в новом альбоме Hellcat Story.