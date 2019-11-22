"Зебры на дереве, пытаются вы*бать": Новый клип Maruv сводит с ума зрителей

Maruv / Youtube

Украинская певица Maruv поделилась новой видео работой - песней и клипом на нее Don't Waste My Time, которая является третьей в новом альбоме Hellcat Story.

Marum переоделась и черного латекса в черно-белый, и в привычных позах, только ночью и с фонариком кинулась искать своего партнера по танцам Jay, который в это время зажигал в роллс-ройсе с танцовщицей Аделиной Дели.

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Сюжет клипа довольно нехитрый, но отснято и отыграно было прекрасно - особенно усы Jay сыграли свою роль.

Maruv как всегда показывает сексуальные танцы, сводит с ума необычными позами, и ползает на четвереньках. Особый шик показала Аделина Дели с ее актерским мастерством удивляться.

Поклонники Maruv не могут остановиться забрасывать ее комментариями из-за ее нового клипа. Хоть кое-кому он и не понравился, но всех просто добил образ Ани Корсун в новой видеоработе.

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Don't Waste My Time Maruv смотреть онлайн новый клип:

"Идешь , гуляешь в парке и тут Аня клипы снимает...", "Вышел отдохнуть от песен в парк, А ТАМ МАРУВ В КОСТЮМЕ ЗЕБРЫ НА ДЕРЕВЕ", "Кто-то:нельзя выпустить 4 клипа за месяц Марув: подержите мой пивасик", "Кто-то: зебры не могут карабкаться по деревьям Марув: подержите мою сумочку", "МНЕ НРАВИТСЯ. ПЕСНЯ ЗАЕДАЕТ, ОСОБЕННО ПРИПЕВ. КЛИП ОГОНЬ БЕЗУСЛОВНО", "Клип о том, как Марув и её балет пытаются вы*бать деревья и скамейки", "Из этого альбоме больше всего понравилась песня To be mine", "Я так понимаю в следующей части они его закапывают.)", "Те кто на премьере писали, что это х*йня- через неделю будут писать, что это ах*енно", "Слабая песня, надеюсь, будет шедевр на следующей неделе", "Ритм как будто детская песенка, но на самом деле", "Очень круто и с юмором, чисто Анина история. Следующий, последний эпизод, будет отвалом п*зды. Уже кусочек по ютубу гуляет. P.S. ЕЩЁ МАКСИМАЛЬНО ЖДУ ФИТ С КАЗАКАМИ", - пишут в комментариях.

Don't Waste My Time Maruv перевод текста

Не трать мое время

(Сука, возьми трубку! Б*я …)

Не, не, не звони мне

Не, не, не звони мне

Не, не, не звони мне

Не, не, не звони мне

Не, не, не звони мне

Не, не, не звони мне

Не, не, не звони мне

Не, не, не звони мне

Мой малыш, не звони мне

Я не могу даже уснуть

Мне нужно знать, что ты любишь меня

Чувствовать поцелуи на своих губах

Мой малыш, не звони мне

Я не могу даже уснуть

Мне нужно знать, что ты любишь меня

Чувствовать поцелуи на своих губах

Не трать мое время, не трать мое время

Я в расцвете сил, секс на одну ночь не в моем стиле

Уходи прочь, ты же не против?

Д-д-д-детка, разве ты не видишь?

Не, не, не звони мне

Д-д-д-детка, разве ты не видишь?

Позвони, позвони, позвони мне

Мой малыш, не звони мне

Я не могу даже уснуть

Мне нужно знать, что ты любишь меня

Чувствовать поцелуи на своих губах

Мой малыш, не звони мне

Я не могу даже уснуть

Мне нужно знать, что ты любишь меня

Чувствовать поцелуи на своих губах

Не трать мое время

Сладкий, сладкий сахар

Двигайся, двигайся, двигайся

Сладкий, сладкий сахар

Двигайся, двигайся, двигайся

Мой малыш, не звони мне

Я не могу даже уснуть

Мне нужно знать, что ты любишь меня

Чувствовать поцелуи на своих губах

Мой малыш, не звони мне

Я не могу даже уснуть

Мне нужно знать, что ты любишь меня

Чувствовать поцелуи на своих губах

Не, не, не звони мне

Не, не, не звони мне

Не, не, не звони мне

Не, не, не звони мне

Не, не, не звони мне

Не, не, не звони мне

Не, не, не звони мне

Не, не, не звони мне

(Б*я…)

Мой малыш, не звони мне

Я не могу даже уснуть

Мне нужно знать, что ты любишь меня

Чувствовать поцелуи на своих губах

Мой малыш, не звони мне

Я не могу даже уснуть

Мне нужно знать, что ты любишь меня

Чувствовать поцелуи на своих губах

Не трать мое время

Не, не, не звони мне

Не, не, не звони мне

Не, не, не звони мне

Не, не, не звони мне

Не, не, не звони мне

Не, не, не звони мне

Не, не, не звони мне

Не, не, не звони мне

Ранее Maruv в коже поделилась пикантными фото со съемок своего клипа.