"У секса есть лицо": Maruv в новом клипе сплясала с чертями и закопала изменщика

Марув / скриншот

Украинская певица Maruv представила последний клип из своего нового проекта Hellcat Story. В пятницу, 29 ноября, в Сети появилось четвертое видео на новый сингл If You Want Her.

Основой сюжета для нового видео стала история несчастной любви. Если в первом клипе певица пытается привлечь внимание возлюбленного, во втором видео она наслаждается проведением времени с ним, но уже в третьем видео любимый оказывается изменщиком.

Завершается история финальным клипом, в котором героиня перед расставанием с любимым подмешивает ему в пищу зелье, после чего закапывает его в лесу.

Стоит отметить, что в песне If You Want Her Maruv поет на украинском языке.

"У неділю рано-вранці я зілля копала. Я ним милого труїла - себе рятувала", - поет исполнительница.

If You Want Her Maruv смотреть онлайн новый клип:

Поклонники певицы бурно отреагировали на новую видео работу: "Выходишь белье снять, а там Марув снимает клип", "А там Марув пироги лепит", "Кто-то: нельзя снять клип без оголенных задов. Марув: тащите муку", "Отвал всех частей тела...", "Kazka в шоке", "Просто не*бический замес!!! Рви их детка", "Кобылянская в шоке", "Вечера на хуторе близь Диканьки. Солоха танцует. Вот такая должна быть жинка", "Встретив такую мавку в лесу, я бы не пытался убежать", "Теперь у секса есть реальное лицо … Марув" и другие.

Напомним, что ранее Maruv поделилась новой видео работой - песней и клипом на нее Don't Waste My Time, которая является третьей в новом альбоме Hellcat Story.